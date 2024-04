Calcio. Terza: volata Avane - La Corte

Pisa 19 aprile 2024 – Cinque vittorie interne nelle cinque gare del girone B della Terza Categoria pisana. Fattore campo dominante dunque con l’esito finale ancora apertissimo dopo ventuno battaglie e con l’ultima decisiva da giocare. L’Avane capolista con quarantasette punti liquida 3 – 1 il Ponte a Elsa con le reti di Abati, Lunardi e Khazen rendendo vana quella per gli ospiti di Viggiano. Domenica sul campo dell’Oltrera a Pontedera può arrivare la matematica vittoria del campionato in caso di vittoria. I pontederesi sono ormai fuori dai giochi play-off. Spera ancora La Corte grazie al 4 – 1 interno proprio ai danni dell’Oltrera: per i calcesani a segno Magagnini con una doppietta, Saviozzi e Mangone. Ospiti a rete con Marcelli. La Corte con quarantasei punti, maledettamente uno in meno della capolista Avane. La squadra di mister Giaconi domenica sarà ospite a Ponzano: dovrà vincere ed aspettare l’esito del ‘Marconcini’ di Pontedera. Porta a Lucca liquida 3 – 0 Ponzano e nell’ultimo turno attende il Perignano. Il Casteldelbosco batte di misura la Freccia Azzurra 1 – 0 con una rete di Guerra. Il Calasanzio liquida 3 – 0 il Fucecchio con i gol di Fulignati, Bartoli e Rosi. Il re dei bomber è Cascioli del Porta a Lucca con quindici reti, due in più di Magagnini del Calci e viti dell’Avane. Prossimo ed ultimo turno di domenica con inizio gare alle ore 16 in contemporanea su tutti i campi: Giovanile Fucecchio – Casteldelbosco, Perignano – Porta a Lucca, Ponzano – La Corte, Oltrera – Avane, Freccia Azzurra – Marciana. In quest’ultima gara la Freccia Azzurra ed il Marciana, appaiate a quota otto punti, si giocano l’ultimo posto da evitare, Zambra ritirato a parte.