Calcio. Terza: Terricciola e La Corte inarrestabili

Pisa 8 dicembre 2023 –– Terricciola protagonista nel girone A di Terza Categoria. Lo 0 – 3 esterno sul difficile campo del Via di Corte esalta una squadra ancora a punteggio pieno con sette vittorie in altrettante partite. La doppietta di Villa e la rete di Bertini non danno scampo ai padroni di casa. Ma la seconda della classe Il Romito sta comunque facendo un’ottima stagione ed è sempre sorniona a fiutare l’agguato alla capolista con i suoi diciannove punti (sei vittorie, un pareggio ed una sconfitta). In questo ultimo turno ha rifilato un 3 – 1 alla Popolare Cep che rimane terzultima con sei punti. Scarfone, Benincasa e Cateni firmano il successo pontederese della squadra di mister Leggerini. Terzo posto per La Fornace con sedici punti in sette gare: vittoria 2 – 1 sul Legoli per la squadra di mister Rossi grazie alla doppietta di Fontanelli (Diodati a segno per il Legoli). Quarto posto per il Montefoscoli battuto di misura a Montopoli (1 – 0). La squadra di casa conquista la sua terza vittoria consecutiva dopo quattro sconfitte di fila collerzzionate nelle prime quattro giornate di campionato. La squadra di mister Lamorte vince grazie ad una rete messa a segno da Aquilante contro i quotati avversari. Rinviato il derby tra la Bellani ed il Pappiana: rossoblù locali quinti con dieci punti, ospiti ultimi con quattro. Il Filettole espugna 1 – 3 il campo del Pisa Ovest: una doppietta di Fruzzetti e la rete di Lucchesi decidono la sfida. Filettole che scavalca i rivali e sale a nove punti, mentre il Pisa Ovest scivola al quartultimo posto con sette. La decima giornata prevede il derby tra la Popolare Cep ed il Pisa Ovest, mentre la capolista Terricciola attende la visita della Bellani. Il Romito ha il derby sul campo del Montefoscoli, mentre La Fornace gioca a Pappiana. Completano il programma Filettole-Ponteginori e Legoli-Montopoli.

Nel girone B, La Corte piega 3 – 1 la Freccia Azzurra e mantiene il comando con ventuno punti in sette partite a punteggio pieno. Al secondo posto due empolesi: Ponte a Elsa ed Avane con 16 punti. Questi ultimi hanno vinto a tavolino contro lo Zambra (3 – 0) che non si è presentato, mentre il Ponte a Elsa è stato travolto 3 – 0 a Lari dal Perignano. Perignano che fa la voce grossa anche nel recupero superando 2 – 0 il Marciana: splendido periodo di forma per la formazione gialloblù con mister Bartoli alla guida della squadra. Il recupero Oltrera – Freccia Azzurra è stato sospeso invece alla fine del primo tempo causa nebbia. Nel turno di campionato è 2 – 2 tra Porta a Lucca e lo stesso Fucecchio. In questo turno spicca Marciana – Casteldelbosco, sfida per lasciare l’ultimo posto adesso dei padroni di casa. La capolista La Corte è attesa a Fucecchio.