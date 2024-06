Calcio. Terza: incentivi economici per le società

Pisa 12 giugno 2024 – La Figc – Federazione italiana giuoco calcio anche per questa stagione ha stabilito degli incentivi economici per le società di Terza Categoria. La tassa di iscrizione sarà gratuita per il primo anno di affiliazione, mentre contributi straordinari ci saranno per il secondo ed anche per il terzo anno di affiliazione. In continuità a quanto avvenuto nelle ultime stagioni sportive, anche per la 2024/25 alle società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato” pari ad euro 660. A supporto di tale provvedimento ed in analogia alle precedenti stagioni sportive, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana ha deliberato, nella riunione del 27 maggio scorso, di erogare un contributo straordinario di iscrizione di 450 e 250 euro rispettivamente per il secondo e il terzo anno di affiliazione per le società partecipanti al campionato, per un totale di 1360 euro nel corso dei tre anni. Si tratta di un provvedimento teso a favorire una maggiore partecipazione di società in una categoria fondamentale per tutto il movimento e che la Figc Toscana intende supportare e sostenere non solo al momento della loro nascita e fondazione ma anche durante gli anni successivi.

Un ulteriore azione a sostegno e sviluppo del Campionato di Terza, la possibilità per le società di disputare le gare dalla serata del venerdì a quella del lunedì. Un modo per andare incontro alle esigenze lavorative dei calciatori dilettanti. Non solo calcio a undici, ma anche calcio a cinque interessato da incentivi economici e strutturali. La tassa di iscrizione sarà gratuita per il primo anno di affiliazione. Anche in questa disciplina in continuità a quanto avvenuto nelle ultime stagioni sportive, anche per la imminente 2024/2025 alle società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Serie C2 di Calcio a Cinque sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato” pari a 525 euro. La partenza dunque incoraggiante dal punto di vista strettamente economico per stimolare la disciplina nei dilettanti. Con un piccolo sforzo si possono formare società e dunque squadre di calcio a cinque militanti in serie C2.