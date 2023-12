Calcio. Seconda: solo una vittoria per le pisane

Pisa 18 dicembre 2023 – In Seconda Categoria, nel girone A, il Ponte delle Origini, in trasferta sul terreno della Filattierese quarta forza del campionato, torna a casa sconfitto per 4 – 2. Gli Ospedalieri perdono 1 – 3 al Comunale di Putignano contro gli ospiti della Villafranchese. Il San Prospero pareggia 1 – 1 all’Arena contro l’Atletico Carrara dei Marmi. Pareggio anche per il Pontasserchio di mister Carboni sul campo dello Sporting Camaiore (0 – 0). Nel girone B, l’Atletico batte il Gallicano 4 – 2 e torna a respirare. Il Migliarino Vecchiano in trasferta sul campo del Fornaci non va oltre l’1 – 1 agguantato nel recupero. Fornaci – Migliarino Vecchiano – 1 – 1 Fornaci: Papi, Taddei, Pacini, Picchi (Napolitano), Cecchini T., Cecchini G., Montemagni (Larhchim), Faraglia, Giannelli, Polpetta (Salotti), Dinelli. A disposizione Pellegrini, Nomellini, Ferrari, Pierotti, Biagioni, Yahi Saber. All. Passini Migliarino Vecchiano: Bettini, Umalini (Aufiero), Giuntoli, Benedettini, Pardi, Paolini, Armenante (Bozzi), Montanelli D., Montanelli F. (Lobue), Montanelli L., Pecori (Coli). A disposizione Cioni, Mori, Longobardi, Balestri, Bandini All. Andreotti Marcatori: 7’ Montemagni, 93’ Montanelli L. Atletico Cascina – Gallicano 4 – 2 Atletico: Betti Massimiliano, Biasci (Elisei), Barra, Battaglia, Bertini, Betti Matteo (Marra), Castagna (Ascione), Telloli (Angiolini), Thairi, Pazzini, Amoroso. A disposizione Pampana, Guidi, Cerrai, Marra, Angiolini, Ascione, Maccianti. All. Luperini Gallicano: Grassi, Salotti N,, Barbi, Biagiotti (Bertucci), Rossi (Lartini), Marganti (Salotti A.), Cheloni, Barsotti, Simonini, Alfredini Anthony, Taddei (Baldi). A disposizione Nesi, Peccioli. All. Salotti Marcatori: 8’, 67’st e 81’ Amoroso,55’ Alfredini Anthony, 37’ Taddei, 58’ Thairi