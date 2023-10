Calcio. Seconda: derby a Metato

Pisa 14 ottobre 2023 – In Seconda Categoria, nel girone A, il Pontasserchio aspetta al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato gli ospiti del Ponte delle Origini per un derby che si preannuncia vibrante e molto interessante per la stagione delle due compagine pisane. La capolista Fivizzanese ospita il Massarosa. Il San Prospero navacchio penultimo con un punto e che dovrà fare a meno per un mese di mister Carducci appiedato dal giudice sportivo, gioca in trasferta sul campo dello Sporting Camaiore che ha i suoi stessi punti (uno): si tratta già di uno scontro diretto molto importante per la classifica di entrambe le compagini. Gli Ospedalieri di mister Palla, ancora ultimi a zero punti, ospitano invece al Comunale di Putignano il Lido di Camaiore. Sarebbe da dire vincere o morire, ma la stagione è appena iniziata. Nel girone B l’Atletico riceve il Sextum Bientina seconda forza del campionato a due punti dalla capolista Montecarlo. Il Migliarino Vecchiano è in trasferta a Ghivizzano, gara molto insidiosa per la squadra del tecnico Andreotti.