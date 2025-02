Calcio. Seconda: Atletico e La Corte vittorie pesanti

Pisa 11 febbraio 2025 – La ventunesima giornata di campionato in Seconda Categoria ha regalato luci e messo ombre alle squadre pisane in lotta per i rispettivi obbiettivi. Nel girone A, il Migliarino Vecchiano è stato battuto in casa per 1 – 2 al Comunale ‘Faraci’ dagli ospiti della Filattierese: la doppietta del giocatore ospite Rolla è stata decisiva ai fini del successo, inutile la rete biancorossa messa a segno da Pecori. La squadra di mister Andreotti è terza in classifica con quarantadue punti, ma le prime due scappano via: la Fivizzanese cala il poker col Monzone (4 – 0) e vola a cinquantaquattro punti, mentre la Carrarese Giovani si impone 4 – 2 sulla Pieve San Paolo e sale a quarantanove, più sette sui migliarinesi. Prossimo turno di scena sul campo del Dallas Romagnano. Rocambolesco 4 – 4 per il Pontasserchio sul campo del San Vitale Candia: tripletta del bomber albanese Shkurti e rete di Barbani per la squadra di mister Carboni che con ventisei punti a sei lunghezze di vantaggio sul rischio play-out. La gara di domenica prossima in casa contro la Folgore Segromigno assume una certa importanza.

Nel girone G, l’Atletico Cascina conquista tre punti pesanti nel derby contro la neopromossa La Fornace. Termina 3 – 2 per la formazione di mister Simonetti con la doppietta di Amoroso e la rete di Pazzini. Non servono a La Fornace le reti di Volpi e Pinori. La Fornace è ultima, chiude la classifica con nove punti in ventuno gara, due vittorie, tre pareggi e ben sedici sconfitte sino a questo momento. Per l’Atletico invece i punti sono ventinove: cinque pareggi, otto vittorie ed altrettante sconfitte, con ventisei reti realizzate e tre di più subite. Sinora una stagione positiva che domenica a Bientina può avere forse il colpo decisivo in ottica salvezza. Il San Prospero Navacchio cade a Pontedera sul campo della capolista Bellaria Cappuccini (3 – 1) e questa ottava sconfitta lascia la squadra a ventisette punti in attesa della sfida interna al Corazzano di domenica prossima. Successo molto importante per La Corte che sfrutta il fattore campo e piega 2 – 0 il Santacroce lasciandolo a meno dieci. I gol di Giannini e Sbranti permettono a La Corte di avvicinare il Sextum Bientina e di lasciare sul fondo oltre al Santacroce anche La Fornace (a meno undici) ed il Ponte delle Origini (a meno dieci). Proprio quest’ultimo sconfitto in casa 1 – 3 dalle Capanne seconde in classifica a meno quattro dalla Bellaria Cappuccini.