Calcio. Promozione: Castiglioncello amaro per l'Urbino

Pisa 29 gennaio 2024 – Urbino Taccola battuto dal Castiglioncello. Nel campionato di Promozione, arriva la sconfitta per gli ulivetesi nel terzo turno del girone di ritorno. Nonostante il vantaggio pisano messo a segno dall’attaccante Bertolini poco prima della mezzora della prima frazione, la squadra di mister Taccola cede nella ripresa. Prima arriva il pareggio messo a segno dall’esperto attaccante, capocannoniere del campionato, Moscati al 64’, e poi quattro minuti dopo il gol di Grandi (il terzo stagionale) che ribalta la partita a favore dei livornesi. Quattro minuti fatali all’Urbino Taccola che esce battuto dal campo e rimane a venticinque punti in classifica insieme a Centro Storico Lebowski, Montelupo e Colli Marittimi. La formazione locale festeggia a sale a ventuno punti facendo un bel balzo in ottica salvezza. Questo il tabellino della gara. Castiglioncello: Barbetta, Landi M., Pagliai, Nencini, Pagliai, Figoli, Grandi, Mori, Moscati, Lo Vecchio, Rossi G.. A disposizione Filucchi, Bernini, Andrisani, Lami, Leoncini, Balducci, Fotino, Bardi, Marzini. All. Citi Urbino Taccola: Bulleri, Arrighini, Romeo, Pacciani, Anichini, Taglioli Lo., Cavallini, Castellacci, Cosi, Baldini, Bertolini. A disposizione Mirtay, Oshadogan, Salvadori, Benvenuti, Taglioli Le., Desideri, Ferrera, Riccarducci, Nassi. All. Taccola Arbitro: Calise di Piombino Marcatori: 26’ Bertolini, 64’ Moscati, 68’ Grandi

Fabrizio Impeduglia