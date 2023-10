Calcio. Prima: 1 - 1 tra San Giuliano ed Etruria

Pisa 9 ottobre 2023 – Il big-match della giornata tra la capolista a punteggio pieno San Giuliano e l’inseguitrice Atletico Etruria seconda in classifica è terminato 1 – 1. Come da copione i padroni di casa sono scappato e gli ospiti hanno inseguito, fino a riprenderli sul campo pareggiando 1 – 1, ma rimanendo staccati in classifica a -2. Al vantaggio del bomber Ghelardoni ha risposto la rete di Filippelli. La soddisfazione comunque c’è stata per l’Atletico Etruria che ha interrotto la serie di vittorie della squadra di mister Roventini. Prima o poi doveva capitare. E comunque, entrambe, rimangono le due grandi favorite di questo campionato. Il Calci allo Stadio Comunale di Via Tevere ha liquidato la neopromossa Livorno 9 per 3 – 1. Gara senza troppi problemi per la compagine di mister Pagano che con questo successo sale a quota sette punti in classifica, al sesto posto. Al secondo posto lo Staffoli che espugna 1 – 4 il ‘Betti’ de La Cella. Per i ragazzi pisani un’altra brutta sconfitta con il medesimo risultato del recupero di mercoledì in trasferta contro il Livorno 9. La Cella ancora ultima da sola a zero punti dopo quattro giornate di campionato. Peggior inizio non poteva essere, occorre una reazione. Al Comunale di Marina di Pisa il derby tra il Tirrenia di mister Vuono ed il San Frediano di mister Tocchini ha visto la vittoria di misura dei padroni di casa per 1 – 0. Ben otto punti per la squadra di mister Vuono, ora terza in classifica insieme ad Atletico Etruria e Selvatelle. Sono tre invece i punti per i rossoblù ospiti, quartultimi insieme al Fornacette. Peggio di loro, oltre a La Cella, il Ponsacco con due punti, e la Torrelaghese, travolta a Selvatelle, con uno. Fabrizio Impeduglia