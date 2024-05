Calcio. Giovanile: Scintilla e San Prospero insieme. Nasce l'Academy

Pisa 10 maggio 2024 – Due storiche società siglano un accordo di collaborazione: Scintilla e San Prospero Navacchio insieme. In settimana firmato un accordo che darà vita ad un terzo polo nominato: “Academy San Prospero Scintilla”. Questa nuova e innovativa collaborazione sportiva avrà come obbiettivo l’innalzamento dell’offerta formativa per i propri tesserati allestendo squadre in tutte le categorie Federali necessarie. Questo sebbene siano due i Comuni coinvolti, anzi potrà essere un valore aggiunto. Lo scopo della nuova realtà e quello di elevare in quantità e qualità le varie categorie per puntare con decisione a traguardi importanti.

Le categoria che faranno parte di questo nuovo sodalizio saranno la Juniores, gli Allievi, i Giovanissimi, i Giovanissimi/B, gli Esordienti/B ed i Pulcini. La nuova realtà potrà contare sul supporto delle scuole calcio del San Prospero Navacchio e della Scintilla 1945, che garantiranno la preparazione delle nuove leve, rispettando la propria storia, basata sui principi di rispetto, lealtà, agonismo e socialità. La nuova associazione “Academy San Prospero Scintilla” utilizzerà sia gli impianti sportivi di Oratoio che quelli di San Prospero, per garantire lo svolgimento delle attività. Molta soddisfazione fra le parti firmatarie, primi fra tutti i presidenti Carlo Coletti della Scintilla 1945 ed Alessio Carducci del San Prospero Navacchio.