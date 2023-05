Calcio. Giovanile regionale: stagione nera per le pisane

Pisa 13 maggio 2023 – Campionati giovanili regionali terminati con tanti verdetti amari per il calcio pisano. Il Forcoli ha collezionato addirittura tre retrocessioni (una nel regionale, due nei provinciali), lo Zambra ne rischia altrettante (una certa sul campo, due per illecito sportivo) ma attende con ansia la sentenza a fine mese.

Juniores regionali Elite. Dal massimo campionato giovanile regionale dilettanti è retrocesso il Cenaia che però sarà ripescato nel nazionale vista la promozione della prima squadra. Mancherà molto probabilmente anche l’Urbino Taccola salvatosi sul campo ma penalizzato per un grave episodio di violenza che costerà caro. Gli ulivetesi rischiano di dover partecipare al campionato provinciale, subendo dunque una doppia retrocessione.

Juniores regionali. In questa categoria sono retrocesse ben quattro pisane: il Forcoli, il Ponsacco, la matricola Litorale Pisano e l’Atletico Etruria, quest’ultima sconfitta nello spareggio dalla Bellaria Cappuccini.

Allievi regionali Elite. Lo Zambra salvatosi sul campo rischia la retrocessione nei provinciali per illecito sportivo. Al termine della stagione regolare è retrocesso nel regionale il Forcoli.

Allievi regionali. Le Colline Pisane retrocedono nei provinciali dopo un’annata sempre in difficoltà. Negli Allievi B di merito lo Zambra perde la categoria sul campo.

Giovanissimi regionali Elite. Lo Zambra anche in questa categoria salvatosi sul campo rischia la retrocessione nei provinciali per illecito sportivo. La squadra è stata molto brava sul campo ad ovviare alla penalizzazione, ma potrebbe non bastare.

Giovanissimi regionali. Atletico Cascina e Pisa Ovest retrocesso nei provinciali dopo una stagione deludente, così come Forcoli e Bellaria Cappuccini.