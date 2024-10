Calcio. Giovanile Regionale: Fratres Perignano e San Giuliano da tre punti

Pisa 17 ottobre 2024 – Il Fratres Perignano travolge 4 – 1 il Firenze Ovest nel posticipo di lunedì e sale al terzo posto con dodici punti a meno quattro dalla capolista Sestese ed a meno tre dalla seconda della classe Maliseti Seano. La squadra di mister Lucarelli si conferma ad alti livelli anche in questa stagione dopo sei giornate del campionato Juniores regionale Elite. Bene anche il San Giuliano che espugna Piombino battendo 1 – 2 l’Atletico ultimo della classe senza alcun punto finora conquistato.

Nella Juniores Regionale domina il Castelfiorentino dopo la vittoria 5 – 2 sull’Audace Isola d’Elba di sabato e quella per 1 – 3 sul campo dei Mobilieri Ponsacco nello scontro diretto del turno infrasettimanale di ieri sera. Castelfiorentino a punteggio pieno, Mobilieri battuti per la prima volta dopo la vittoria per 0 – 3 sul campo del Valentino Mazzola di sabato pomeriggio. Dopo il 3 – 2 sul Grossetto Barbanella (quarta vittoria consecutiva per i biancorossi), si ferma di mercoledì la corsa dell’Urbino Taccola travolto 3 – 0 a Certaldo: quinta piazza per gli ulivetesi. La Bellaria Cappuccini vince 1 – 2 a Venturina e batte 4 – 3 il San Miniato, mentre il Cenaia pareggia col Certaldo e cade 5 – 3 a Sangimignano. Doppia vittoria Pisa Ovest: domenica a San Miniato per 0 – 1 e ieri sera in casa contro il Castiglioncello per 3 – 1. Sette punti per i pisani di mister Leoni. Male il Fornacette battuto in casa 0 – 2 dai livornesi della Portuale. Quarta sconfitta in sei gare per il Fornacette che finora ha subito tredici reti in sei turni.

Negli Allievi regionali Elite l’Oltrera pareggia a reti bianche sul campo del Csl Prato Social Club e sale a quattro punti. Nel regionale vincono Forcoli (1 – 4 a Roselle), Calci (5 – 1 alla Poggibonsese), Bellaria Cappuccini (5 – 0) alla Nuova Grosseto Barbanella, e Fornacette (0 – 2 alla Portuale). Il San Giuliano è l’unica pisana sconfitta: 3 – 1 a Prato.

Nei Giovanissimi regionali il San Giuliano non batte il Pietrasanta (1 – 1), mentre nel girone C sono in testa Calci e Monteserra. Il Calci vince sul campo della Poggibonsese, mentre il Monteserra espugna il campo della Colligiana: entrambe le vittorie di misura per 0 – 1. Pisa Ovest fermato dal Valentino Mazzola (2 – 2), Oltrera che invece piega l’atletico Maremma (4 – 2). Il Romaiano pareggia all’Isola d’Elba (1 – 1) ed il Fornacette in casa contro la Pro Livorno Sorgenti (0 – 0). Romaiano e Fornacette sono le pisane messe peggio in classifica.