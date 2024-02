Calcio. Giovanile: Perignano espugna Prato e resta in testa, Fornacette affossa S.Giuliano

Pisa 21 febbraio 2024 – Terza gara di febbraio nei campionati giovanili regionali toscani con tante conferme. Juniores Nazionale. I Mobilieri Ponsacco sono travolti 4 – 1 sul campo della capolista Sangiovvanese, mentre il Cenaia di mister Lombardi conquista una bella vittoria a Poggibonsi (1 – 2). Juniores regionali Elite. Il Fratres Perignano vince anche sul sintetico dello Zenith a Prato per 1 – 3 e confeziona un successo molto importante che permette alla squadra di mister Paglia di allungare in classifica ad otto giornate dalla fine. Le reti di Ferrari, Polito e carrai ribaltano l’iniziale vantaggio pratese. Un solo punto di vantaggio però per i rossoblù incalzati prepotentemente dal Pontassieve che vince anche sul campo della Sestese per 2 – 3. Il San Giuliano perde il derby, scontro diretto, allo Stadio ‘Bui’ contro il Fornacette: è una sconfitta molto dolorsa per i padroni di casa adesso penultimi con diciannove punti. Si rilancia invece il Fornacette con le reti di Salvadori e Shillaku (1 – 2). Juniores regionali. Il San Miniato pareggia a reti bianche contro l’Invicta Sauro (0 _ 0) e si piazza al terzo posto. La Bellaria Cappucini travolta sul campo della capolista Sporting Cecina (3 – 0), si fa agganciare dal Pisa Ovest che batte 3 – 1 il Romaiano. Quest’ultimo resta penultimo con tredici punti e la salvezza si fa sempre più difficile. La Cuoiopelli espugna 0 – 1 Castiglioncello al termine di una battaglia e torna a credere di più nella salvezza. Vittoria fondamentale per i santacrocesi in gol con Damiano. Allievi regionali Elite. L’Oltrera vince 0 – 7 a Scandicci, allontana i fantasmi e sale addirittura al nono posto in classifica con venticinque punti. Poker per Piccirilli. Allievi regionali. Calci battuto a sorpresa per 2 – 1 a Livorno dalla Pro Sorgenti. Fornacette travolto a Grosseto: poker biancorosso ai danni dei pisani (4 – 0) che perdono la loro tredicesima partita stagionale. Bel risultato del Forcoli che piega 3 – 1 il Fucecchio, mentre il Pisa Ovest perde 3 – 0 sul campo di Limite e Capraia. La Bellaria Cappuccini si fa inchiodare sullo 0 – 0 interno dal Livorno 9 terzultimo. Nel girone C il San Giuliano si impone 3 – 0 al ‘Bui’ contro la Valle di Ottavo. Giovanissimi regionali. Il Fornacette non va oltre lo 0 – 0 interno nello scontro diretto contro Limite e Capraia e rimane terzo in classifica. Quarto il Calci che non riesce a battere la Pro Livorno Sorgenti (1 – 1). Stesso risultato per il San Giuliano all’Isola d’Elba contro l’Audace (1 – 1), mentre l’Oltrera travolge 4 – 1 il fanalino di coda Follonica Gavorrano. Bel successo del Romaiano in trasferta sull’Invicta Sauro (1 – 2). Giovanissimi B regionali. San Giuliano batte 3 – 2 il Capezzano mentre Monteserra e calci pareggiano 0 – 0 nel derby pisano. A reti bianche finisce anche Bellaria Cappuccini – Don Bosco Fossone.