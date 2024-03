Calcio. Giovanile: nell'Elite Perignano allunga sulla Lastrigiana

Pisa 12 marzo 2024 – Il secondo weekend di marzo regala sorrisi nei campionati giovanili regionali toscani. Juniores Nazionale. Mobilieri Ponsacco e Cenaia pareggiano 1 – 1 il derby pisano nazionale, quello che potrebbe essere l’ultimo nella categoria vista la situazione delle rispettive prime squadre. Vantaggio del Cenaia di mister Lombardi con Salvadori, nella ripresa la formazione di mister Farroni pareggia con Cerretini. Juniores regionali Elite. Il Fratres Perignano batte 1 – 0 il Maliseti Seano allo Stadio Matteoli grazie ad una rete di Carrai ed allunga in classifica a più tre a cinque giornate dalla fine del campionato. La Lastrigiana infatti si fa clamorosamente fermare sul 2 – 2 in trasferta sul campo del fanalino di coda San Marco Avenza nel posticipo del lunedì. Sabato a Pontassieve gara molto importante per i rossoblù di mister Pagliai. Il Fornacette batte 2 – 0 il Firenze Ovest e si porta a più quattro sulla salvezza, mentre il San Giuliano, sconfitto 2 – 1 con l’Affrico, conserva un solo punto di margine rispetto a Montelupo e Grassina. Un finale di campionato da brividi dunque per le tre pisane. Juniores regionali. Il San Miniato cade 3 – 1 sul terreno della capolista Sporting Cecina, mentre la Bellaria Cappucini cala il poker contro l’Atletico Maremma (4 – 1). Pisa Ovest clamorosamente battuto in casa dell’ultima della classe S’Andrea (1 – 0). Penultimo posto con sedici punti per il Romaiano battuto 3 – 1 sul campo dell’Invicta Sauro. La Cuoiopelli terzultima spera grazie al successo sull’Armando Picchi per 1 – 0: Pitrone segna un gol che può valere una stagione. Allievi regionali Elite. L’Oltrera liquida 3 – 1 lo Sporting Arno e sale a ventinove punti in classifica. Allievi regionali. Il maltempo ha imperversato costringendo le pisane o al rinvio o alla sospensione. Il Pisa Ovest retrocesso matematicamente ha visto sopesa la propria gara contro la Portuale. Così come il Forcoli sul campo di Limite Capraia. Stessa sorte per il derby Fornacette – Bellaria Cappuccini. e perde la categoria regionale. Rinviata Invicta Sauro – Calci. Nel girone C il San Giuliano ha visto rinviata la gara sul campo del Lunigiana. Giovanissimi regionali. Il Fornacette costretto alla sospensione della gara in trasferta contro la Pro Livorno Sorgenti, scivola a meno otto dalla capolista Limite e Capraia che maramaldeggia sul campo del Romaiano per 1 – 5. Sospeso sul 5 – 0 per i padroni di casa il derby Calci – Oltrera, mentre il San Giuliano supera 2 – 0 l’Invicta Sauro. Giovanissimi B regionali. Il San Giuliano espugna 0 – 3 il campo dell’Armando Picchi. Il Calci vince il derby contro la Bellaria Cappuccini per 1 – 0. Monte serra battuto a Capezzano (1 – 0).