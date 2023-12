Calcio. Giovanile: Migliarino, Perignano, San Giuliano, Monteserra in testa

Pisa 6 dicembre 2023 –– Nei campionati provinciali si delineano le classifiche. Le pisane a Lucca. Nella categoria Juniores, non brillano di certo le pisane: Ponte delle Origini e Forcoli, rispettivamente al quinto ed al sesto posto sono le migliori in classifica: il Ponte delle Origini supera 2 – 1 il San Macario Oltreserchio, mentre il Forcoli pareggia a reti bianche a Castelnuovo Garfagnana. La Pecciolese cade a Vorno 3 – 2, ed il San Frediano supera 6 – 2 il fanalino di coda Polo Lucchese. Il Ponsacco sconfitto in casa dalla valle di Ottavo. Castelfranco terzultimo, piegato a Segromigno dalla Folgore. Nella categoria Allievi Migliarino Vecchiano da solo al comando con ventidue punti dopo la vittoria interna di misura contro il polo Lucchese (1 – 0). Perignano quinto col successo sul campo dei Grifoni (1 – 2). Nei Giovanissimi B, nel girone A il San Giuliano in testa con il successo 0 – 7 sulla Valle di Ottavo: dieci vittorie su dieci e qualificazione al regionale vicina. Nel girone B, male le pisane. Scintilla quarta (1 – 0 al Massarosa), Fornacette quinto sconfitto dal Camaiore 2 – 4. Freccia Azzurra e Pisa Ovest pareggiano 1 – 1, e Porta a Lucca e Monteserra 3 – 3. Gli Ospedalieri travolgono il Camaiore 7 – 2, mentre il Porta a Piagge si aggiudica 6 – 0 il derby contro il Madonna dell’Acqua. Le pisane a Livorno. Il Monteserra (5 – 0 al Santacroce) è al comando con trentatre punti con undici vittorie ed una sola sconfitta nei Giovanissimi, dopo dodici giornate. Colli Marittimi quarti, Colline Pisane quinte, Forcoli settimo, Perignano ottavo in questo lungo girone da diciotto compagini. Colli Marittimi e Perignano hanno una gara in meno. I campionati pisani. Nella Juniores altra vittoria dell’Urbino Taccola che non si ferma più: 2 – 0 alla Stella Azzurra e secondo posto alle spalle del Calci che espugnano l’Abetone della Freccia Azzurra col minimo scarto (0 – 1). Saline al terzo posto con il poker al Sextum Bientina (4 – 0). Il Casciana Terme piega il San Prospero 2 – 1 mentre il Crespina vince sul terreno della Geotermica. Migliarino supera Santacroce 2 – 0. Negli Allievi, clamoroso 2 – 3 in rimonta dell’Atletico Piombino sul campo del Romaiano: una vittoria che vale l’aggancio in vetta alla classifica. Impensabile sino a qualche settimana fa. Allievi B Nel girone A, le Colline Pisane espugnano Peccioli 0 – 2 e mantengono un punto di vantaggio sul Forcoli che vince 2 – 6 ai Colli Marittimi. La Bellaria Cappuccini piega il San Prospero Navacchio (1 – 0), L’Oltrera il Monteserra (1 – 0), ed il Fornacette con il medesimo punteggio vince a Perignano. L’Atletico Etruria ha la meglio sulla Volterrana. Nel girone B il San Giuliano travolge 8 – 0 Il Romito e mantiene due punti di vantaggio sul Calci che vince 1 – 3 a Galleno. Ben nove reti tra Santacroce e santa Maria a Monte: 5 – 4 per i padroni di casa. Nei Giovanissimi Ospedalieri e Bellaria Cappuccini fanno 3 – 3 e condividono la vetta col Pisa Ovest che però ha gare in meno. Nei Giovanissimi B, il Perignano si vede rinviare la gara contro la Portuale ma mantiene il comando della classifica davanti ad Atletico Etruria e Calci. Le Colline Pisane vincono a Romito (0 – 1), i Colli Marittimi a San Frediano (2 – 3), ed il Livorno 9 sul campo della Giovanile Valdicecina (2 – 3).