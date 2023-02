Calcio. Giovanile: Calci a valanga sull'Atletico (6 - 1)

Azione

Pisa 7 febbraio 2023 – Primo turno di febbraio nei campionati giovanili regionali e provinciali.

Juniores regionali Elite. L’Urbino Taccola ha osservato il turno di riposo. Un terzetto in testa formato da Sestese, Fucecchio e Maliseti Seano.

Juniores regionali. Il Pisa Ovest perde in trasferta contro l’Invicta Sauro (1 – 0). Il Litorale Pisano viene battuto in trasferta 4 – 0 sul campo dell’Atletico Etruria. In questo momento retrocederebbero ben quattro pisane su cinque (Litorale, Ponsacco, Forcoli e Bellaria). Il San Giuliano vince di misura a Montecatini e si trova a più cinque sulla seconda Lido di Camaiore.

Juniores provinciali. Il Romaiano vince 1 – 2 anche a Pontedera contro Il Romito e si candida come grande favorita per la vittoria finale, con sei punti di vantaggio sulla seconda e ben dieci sulle terze.

Allievi regionali Elite. Zambra battuto a Livorno per 4 – 1 dalla Pro Sorgenti: quota ventotto punti per la squadra di mister Lombardi. Ormai spacciato il Forcoli, sconfitto 5 – 2 sul campo del Capezzano Pianore.

Allievi regionali. Il Pisa Ovest sconfitto in casa 0 – 3 dall’Academy Livorno. Il Calci perde 4 – 1 a Fornacette ma conserva due punti di vantaggio sulla terzultima. San Giuliano terzultimo in piena retrocessione, travolto dall’Academy Porcari per 5 – 1. Negli Allievi B lo Zambra pareggia con l’Arezzo e rimane quartultimo.

Allievi provinciali. Comanda il Livorno 9 con trentanove punti, dopo il successo per 4 – 0 sulla Stella Azzurra. Nel girone di Lucca San Prospero Navacchio e Sextum Bientina sono fuori dai giochi mentre ci prova il Santacroce.

Giovanissimi regionali Elite. Importante vittoria dello Zambra (1 – 2) sul terreno della Sangiovannese.

Giovanissimi regionali. L’Atletico Cascina travolto a Calci con punteggio tennistico (6 – 1): ultimo posto con sei punti. Calcesani invece secondi a meno otto dalla super capolista Fucecchio. Altro punticino per il Pisa Ovest che blocca a reti bianche, dopo l’Aquila Sant’Anna, anche l’Academy Aglianese. Sempre ultimo posto per i ragazzi di Porta a Mare.

Giovanissimi provinciali. Il Romaiano travolge 11 – 0 la Volterrana e continua a volare solitario verso la vittoria finale: troppo lontane alle sue spalle Sextum Bientina, Perignano e San Frediano.