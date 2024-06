Calcio. Eccellenza: Perignano protagonista

Pisa 17 giugno 2024 – Il Fratres Perignano sta rivoluzionando l’intera rosa in vista nella stagione che lo vedrà protagonista nell’Eccellenza 2024/25. La società sta plasmando la rosa in accordo col nuovo mister Roberto Falivena. Un gruppo sempre più competitivo per affrontare il massimo campionato regionale Toscano. Finora la società rossoblù ha messo a segno una serie di colpi di mercato importanti in grado di alzare notevolmente il potenziale. Dopo una stagione positiva, conclusasi in doppia cifra, l’attaccante albanese Eneri Taraj, classe ’96, continuerà la sua storia in maglia rossoblu. Compagni di reparto saranno due calciatori di grande spessore per la categoria. Giacomo Rossi, attaccante esperto reduce dalla vittoria del campionato di Eccellenza con la maglia del Tuttocuoio. Una stagione che lo ha visto grande protagonista E poi Davide Cutroneo, attaccante classe 1992 con grande esperienza nel calcio dilettantistico. Cutroneo ha militato in squadre importanti come Armando Picchi, Cenaia, Castelfiorentino e Pro Livorno Sorgenti, festeggiando anche la promozione in Serie D con il Cenaia nella stagione 2022/23. Sta nascendo forte anche il centrocampo. Il reparto si rinforza con l'arrivo di Christian Zocco, centrocampista classe 2001. Per lui sperienze alle spalle con Aglianese, Seravezza e Cuoiopelli. Ultima stagione con il Ponte Buggianese. Un altro importante arrivo è quello di Mattia Papi, centrocampista classe 1998, lo scorso anno al Tuttocuoio, ex Salsomaggiore, Camaiore, Levico Terme, Sangiovannese, Ghiviborgo e Viareggio. Poi un altro ex Cuoiopelli, il centrocampista Matteo Viola per anni protagonista nel Camaiore. Come lui, dalla Cuoiopelli arriva Riccardo Lucaccini, classe ’98, ex Massese e Seravezza. Insomma, due giocatori importanti. La società ha poi investito su Alessio Regoli, centrocampista pisano classe 2004, una delle giovani promesse su cui il Fratres Perignano crede. Cresciuto nell’Empoli, ha già fatto esperienza in Serie D con i Mobilieri Ponsacco e, nell'ultima stagione, è stato uno dei migliori elementi con la Cuoiopelli, allenata proprio da mister Falivena. In difesa il grande ritorno di Gianmarco Genovali, forte giocatore viareggino, vicecampione del mondo con la Nazionale italiana di Beach Soccer. Per lui sarà la sesta stagione a Perignano. Il reparto difensivo potrà contare su Alessio Bani, calciatore scuola Livorno, proveniente dalla Geotermica. In porta l’arrivo arrivo di Lorenzo Becherini, portiere classe 2006, proveniente dalla formazione Juniores Nazionali del Mobilieri Ponsacco. Becherini affiancherà Alberto Serafini, esperto portiere classe ’94 proveniente dalla Pro Livorno Sorgenti dopo tantissime stagioni con la maglia del Cenaia.

Dalla Juniores Regionale Elite, promossi il difensore Gentile, il centrocampista Carrai e l'attaccante Mariani. Infine il Fratres Perignano ha annunciato l’arrivo di Susanna Guidi come nuova addetta stampa, laureanda in Teologia e studentessa di Scienze della Comunicazione.