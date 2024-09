Calcio. Eccellenza: passano Perignano e Mobileri

Pisa 20 settembre 2024 – La Coppa Italia Eccellenza sorride al Fratres Perignano ed ai Mobilieri Ponsacco. Eliminato il Cenaia, la Cuoiopelli in campo mercoledì.

A Montespertoli il Fratres Perignano di mister Falivena segna con l’attaccante Cutroneo e porta in fondo il risultato (0 – 1) passando al secondo turno ed eliminando il Montespertoli dopo il pareggio a reti bianche delle gara di andata al ‘Matteoli’. Questo il tabellino. Montespertoli: Romano, Conti M., Trapassi, Corradi, Calonaci, Fiaschi, Rosi, Marcacci, Vangi, Maltomini, Biliotti. A disposizione Biotti, Liberati, Lensi, Pecci, Mangani, Marchi, Marconcini, Morelli, Sarti. All. Sarti Fratres Perignano: Serafini A., Gentile, Brisciani, Zocco, Genovali, Ricci, Mariani T., Misseri, Cutroneo, Bracci, Viola. A disposizione Becherini, Lupi, Mogavero, Regoli, Carrai D., Napoli, Taraj, Zampardi, Rossi G. All. Falivena Arbitro: Carnevali di Prato Marcatore: 35 Cutroneo Note: espulso Calonaci al 60’.

Passano il turno anche i Mobilieri Ponsacco che con una grande prestazione espugnano Cenaia e si impongono 2 – 4 per poi vincere ai calci di rigore. Questo il tabellino. Cenaia: Turini, Rossi, Goretti, Perazzoni, Signorini, Puleo, Guelfi, Quilici, Andreotti, Apolloni, Ferretti. A disposizione Baglini, Di Bella, Cocucci, Salvadori, Bartolini, Franceschi, Calloni, Degli Esposti. All. Sena Mobileri Ponsacco: Campinotti, Pacifico, Guerrucci, Mancini, Di Giulio, Regoli, Volpi, Borselli, Imbrenda, Morana, Fischer. A disp.: Profeti, Pisani, Bagnoli, Penco, Pini, Crecchi, Mengali, Pallecchi, Steffich. All. Macelloni Arbitro: Bernardini di Piombino Marcatori: 19’, 40’ e 54’ Imbrenda, 35’ Andreotti, 60’ Pallecchi, 64’ Ferretti

Cuoiopelli – Pontebuggianese è in programma mercoledì prossimo alle ore 20.30 in notturna.

Domenica intanto è già campionato con la terza giornata in programma. Il Fratres Perignano attende allo Stadio Comunale ‘Matteoli’ il Certaldo. La Cuoiopelli riceve il Real Forte Querceta, mentre i Mobilieri Ponsacco il Castelnuovo Garfagnana. Il Castelnuovo, insieme alla Pro Livorno Sorgenti, è al comando della classifica a punteggio pieno con sei punti conquistati nelle prime duie gare di campionato. A quattro punti il Camaiore ed il Viareggio. Unica pisana in trasferta il Cenaia che gioca sul campo del Montespertoli. In campo alle ore 15