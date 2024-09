Calcio. Eccellenza: Cenaia espugna Montespertoli

Pisa 23 settembre 2024 – Una vittoria, un pareggio e due sconfitte per le compagini pisane nel campionato di Eccellenza in questa terza giornata del girone di andata.

La vittoria è esterna ed è quella del Cenaia che si impone nettamente 1 – 4 sul campo del Montespertoli. Ferretti, Rossi, Bartolini e Neri gli autori delle reti che consentono il successo al Cenaia quinto con sei punti in tre partite. La squadra di mister Sena è la migliore pisana, a meno tre dalla capolista Pro Livorno Sorgenti, unica compagine a punteggio pieno. Questo il tabellino. Montespertoli: Biotti, Conti M., Liberati, Trapassi, Calonaci, Pecci, Rosi, Fiaschi, Vangi, Maltomini, Biliotti. A disposizione Romano, Biagi, Lensi, Mangani, Marcacci, Gasparri, Lotti, Marconcini, Anichini. All. Sarti Cenaia: Baglini, Rossi, Di Bella, Bartolini, Signorini, Puleo, Papini, Puccini, Ferretti, Neri F., Apolloni. A disposizione Turini, Goretti, Cocucci, Salvadori, Ghimenti, Franceschi, Calloni, Degli Esposti, Guelfi. All. Sena Arbitro: Fatticcioni di Carrara Marcatori: 40' Ferretti, 45' Rossi, 73' Bartolini, 75' Vangi, 82' Neri F.

Buona gara del Fratres Perignano che domina il Certaldo per settanta minuti trovando il vantaggio poco dopo la mezzora con Rossi. Nel finale però il Certaldo trova progressivamente la reazione e nello spazio di due minuti prima pareggia con Corsi e poi vince con un gol dell’ex Zefi (1 – 2). Due punti in tre partite per i rossoblù che mercoledì avevano passato il turno di Coppa eliminando il Montespertoli. Ecco il tabellino. Fratres Perignano: Serafini, Regoli, Mogavero, Zocco, Ricci, Lucaccini, Bracci, Viola, Cutroneo, Papi, Rossi. A disposizione Becherini, Gentile, Misseri, Brisciani, Carrai D., Mariani T., Taraj, Lupi, Napoli. All. Falivena Certaldo: Gasparri, Piochi, Innocenti, Borboryo, Lastrucci, Bettoni, Zefi, Cito, Mearini, Pieracci, Muresan. A disposizione Mengoni, Verdiani, Signorini, Napoli, Casella, Ciappi, Pagliai, Cenni, Corsi. All. Corsi Arbitro: Messina di Castellammare di Stabia Marcatori: 32' Rossi, 80' Corsi, 82' Zefi

Non stanno certamente meglio i Mobilieri Ponsacco, anch’essi con due soli punti in queste prime tre partite, in casa contro il Castelnuovo Garfagnana la sfida termina 1 – 1. Il subentrato Crecchi pareggia ed evita la sconfitta ai rossoblù andati sotto a causa del vantaggio garfagnino messo a segno da El Hadoui. Ecco il tabellino. Mobilieri Ponsacco: Campinotti, Gemignani, Pacifico, Mancini, Colombini, Regoli, Guerrucci, Borselli, Imbrenda, Pallecchi, Fischer. A disposizione Profeti, Di Giulio, Pisani, Crecchi, Volpi, Pini, Penco, Morana, Mengali. All. Macelloni Castelnuovo Garfagnana: Biggeri, Rossi, Lunardi, Fall, Leshi, Filippi, Casci, Cecchini, Campani, Grassi, El Hadoui. A disposizione Tozzini, Bonaldi, Tocci, Benassi, Cristofani, Magera, Fruzzetti, Marzi, Camaiani. All.: Gatti Arbitro: Ferrara di Piombino Marcatori: 45' El Hadoui, 70' Crecchi

Chi sta peggio è la Cuoiopelli unica squadra ancora a zero, ultima in classifica da sola. Col Real Forte Querceta una beffa molto amara e difficile da digerire. In vantaggio al 65’ con Turini, la squadra di mister D’Addario incassa il pareggio ad un minuto dalla fine e subisce al quinto minuto di recupero la rete del sorpasso e della sconfitta ad opera di Micchi (1 – 2). Sei punti come il Cenaia per gli ospiti di mister Cipolli. Questo il tabellino. Cuoiopelli: Papeschi, Tassi, Tuzi, Burato, Porcellini, Arrighini, Campo, Mancino, Pinna, Ferraro, Turini. A disposizione Brogi, Bindi, Maglio, Arrigucci, Menicagli, Hanxhari, Innocenti, Rocco, Matteoli. All. D Addario Real Forte Querceta: Luci, Solimano, Lucarelli M., Bucchioni, Tognarelli, Vittorini, Meucci, Bartolini, Micchi, Mangiarotti, Simonini. A disposizione Pastine, Baracchini, Galli, Giubbolini, Jendoubi, Panicucci, Quercetani, Stringara, Vignali. All. Cipolli Arbitro: Carnevali di Prato Marcatori: 65' Turini, 89' Baracchini, 95' Micchi