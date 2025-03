Calcio. Dilettanti: Urbino che vittoria!

Pisa 3 marzo 2025 – Un campionato di Promozione ricco di colpi di scena in vista del rush finale che si preannuncia emozionate ed incerto. La Real Cerretese è la grande favorita col 3 – 0 rifilato al Viaccia che la manda in fuga vista la sconfitta delle inseguitrici.

Il San Giuliano cade a Larciano per 2 – 1. Iniziale vantaggio della squadra di mister Roventini con Benedetti, ma prima Tafi e poi Tersigni al minuto ottantanove ribaltano la sfida a favore dei padroni di casa (2 – 1). Tre punti per mister Cerasa e delusione per il San Giuliano.

Ecco il tabellino.

Larcianese: Cirilli, Porciani, Antonelli, Marianelli, Tafi, Ba (Maarouf)gni, Lo Russo (Iannello D.), Sarti (Capetta), Ba, Ferraro (Romani), Mori Mi. (Tersigni). A disposizione Cannizzaro, Vallesi, Seghi, Andreozzi. All. Cerasa

San Giuliano: Gaffino Rossi, Gremigni, Lici (Lorenzini), Ghelardoni A. (Bellucci), Pasquini, Bozzi, Bindi (Doveri L.), Niccolai, Di Paola, Doveri G. (Brega), Benedetti. A disposizione Ruglioni, Susini, Nacci, Cantini, Ghelardoni M.. All. Roventini

Arbitro: Bonaventura Corti di Prato

Marcatori: 38' Benedetti, 43' Tafi, 89' Tersigni

Grande prestazione dell’Urbino Taccola che piega in casa l’altra inseguitrice della Real Cerretese, la corazzata Pietrasanta. I biancorossi si sono imposti per 2 – 0 grazie ad una fantastica doppietta di Bellagamba. Ulivetesi di mister Polzella al settimo posto.

Urbino Taccola: Malasoma, Antoni, Aliotta, Marinari, Petracci, Bellagamba, Zaccagnini, Castellacci, Cosi, Fazzini, Chicchiarelli. A disposizione Nigro, Taglioli Le., Fabbrini G., Langella, Risolo, Campera, Serafini F., Desideri, Cappelli. All. Polzella

Pietrasanta: Citti L., Laurini, Della Pina, Ceciarini, Bartoli, Laucci, Szabo, Aquilante, Remedi A., Biagini, Bruzzi. A disposizione Baldini, Bertozzi, Bonini M., Sessa, Falorni, Raffaeta, Da Prato, Romanelli, Maggi. All. Della Bona

Arbitro: Leonetti di Firenze

Marcatore: 44’ e 55’ Bellagamba

In Prima Categoria successo pesante del Calci che espugna Livorno conquistando i tre punti sul campo della Portuale (0 – 1). A sei giornate dalla fine della stagione regolare il Calci è quintultimo con ventisette punti, a meno uno dall’Atletico Etruria. Ancora sconfitto purtroppo il Tirrenia che rimane all’ultimo posto. Il Montenero si è imposto 0 – 2 sul campo dei litoranei.