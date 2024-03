Calcio. Dilettanti: San Giuliano, c'è anche la Coppa!

Pisa 25 marzo 2024 – E’ lunga la sosta nei campionati Dilettanti per la disputa del Torneo delle Regioni e poi per le festività di Pasqua, ma il San Giuliano ne approfitta ed alza la Coppa Toscana di Prima Categoria. Allo Stadio ‘Bozzi’ di Firenze, la squadra sangiulianese del patron Massimo Donati e del Presidente Roberto Nusca, dopo la conquista del campionato e la conseguente promozione in Promozione, si aggiudica anche la Coppa Toscana di categoria. Niente da fare per il Chianti Nord, battuto 3 – 1 e già in doppio svantaggio ben prima della fine della prima frazione di gioco. Un match che si mette subito in apertura in discesa grazie alla rete di Pesci al 9’. Veli al 16’ porta a due le reti di vantaggio pisane. Ad inizio ripresa i biancorossi accorciano con il rigore di Fiumi, ma è l’attaccante Ghelardoni a chiudere definitivamente la sfida e far scattare la festa nerazzurra. Questo il tabellino. Chianti Nord: Magnelli, Danieli, M. Fortunati, F. Spiga, N. Fortunati, Paoli (Fusi), Frassineti (Calamandrei), Cordini, Virgili (Merola), N. Spiga, Fiumi (Papini). A disposizione Canocchi, Russo, Porreca, Bini, Trentanovi. All. Michelacci. San Giuliano FC: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Susini, Veli (Nastasi), Carani, Micheletti (Monopoli), Bortoletti, Di Paola, Doveri, Pesci (Ghelardoni). A disposizione Mattioli, Lelli, Contini, Nacci, Bellucci, Balducci. All. Roventini. Arbitro: Fantoni della sez. Valdarno, coad. da Cerofolini di Arezzo e Notari di Siena. Marcatori: 9’ Pesci, 16’ Veli, 66’ rig. Fiumi, 78’ Ghelardoni. In Eccellenza il Fratres Perignano recupererà la gara a Prato contro lo Zenith sabato 30 marzo alle ore 15. In Promozione tutto fermo fino a domenica 7 aprile quando l’Urbino Taccola sarà di scena sul campo dell’Invicta Sauro per la ventiseiesima giornata di campionato. Prima Categoria ferma, in settimana è terminato a reti bianche il confronto di recupero tra la Torrelaghese ed il Calci (0 – 0). In Seconda Categoria il Ricortola ha vinto il recupero espugnando il campo del San Propsero Navacchio per 1 – 2, mentre Ponte delle Origini di mister Davide Frau ha espugnanto 0 – 1 il ‘Giannetti’ di Monzone grazie ad una rete nella ripresa siglata da Gattai. L’Acciaiolo è stato battuto allo Stadio ‘Bozzi’ di Firenze dallo Scarlino nella Coppa Toscana di Seconda Categoria. Ai supplementari la rete dei grossetani che si sono imposti 1 – 0.