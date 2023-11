Calcio. Dilettanti: giornata di derby

Pisa 18 novembre 2023 – Decima giornata del girone di andata, con un turno da recuperare, in Promozione, Prima e Seconda Categoria. In campo alle ore 14.30. In Promozione, l’Urbino Taccola è sesto con tredici punti: quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte in queste otto gare finora disputate. Questo turno vede i biancorossi ospiti dell’Atletico Maremma che ha nove punti, quattro in meno degli ulivetesi.

In Prima Categoria, la capolista San Giuliano affronta il Tirrenia in derby terra mare tra pisane. Una sfida con tanti ex passati dal Tirrenia al San Giuliano nell’ultima stagione. Ventidue punti per la squadra di mister Roventini che ha collezionato sette vittorie in queste prime otto gare. I litoranei hanno dieci punti, grazie a due vittorie e quattro pareggi: un buon bottino che gli attesta a metà classifica con l’ottavo posto in coabitazione col Montenero. In questa giornata è in programma un altro derby, quello tra il Calci ed il San Frediano. Dodici punti per il calci padrone di casa ed otto per gli ospiti: i rossoblù proveranno a strappare un risultato positivo alla squadra di mister Pagano. La Cella penultima attende al ‘Betti’ la Torrelaghese ultima: dire che si tratta di una sfida fondamentale superfluo, non solo per i punti ma anche per l’aspetto psicologico delle due compagini finora in grande difficoltà.

In Seconda Categoria, nel girone A Pontasserchio e Ponte delle Origini hanno tredici punti dopo otto giornate. San Prospero Navacchio ed Ospedalieri chiudono la graduatoria rispettivamente al penultimo (con quattro punti) ed ultimo (con tre) posto. Il Ponte delle Origini è ospite dell’Atletico Carrara dei Marmi in una sfida tutt’altro che semplice, mentre il Pontasserchio fa visita al San Prospero in un derby che rischia di fare male alla squadra che sarà eventualmente battuta. I locali hanno bisogno di punti salvezza, mentre gli ospiti vogliono inserirsi nell’alta classifica. Gli Ospedalieri sono attesi sul campo della Carrarese Giovani, gara difficile. Nel girone B l’Atletico Cascina è ospite dell’Academy Tau: già cinque le sconfitte per i cascinesi in queste prima parte di stagione che lottano per la permanenza nella categoria appena conquistata. Il Migliarino Vecchiano ospita al Comunale il Barga per centrare una vittoria che lo può rilanciare la squadra di mister Carboni in zona play-off.

Fabrizio Impeduglia