Calcio. Dilettanti: derby in programma

Pisa 27 settembre 2024 – Quarta giornata del girone di andata nel campionato di Eccellenza toscana (in campo alle ore 15). Il Fratres Perignano cerca il riscatto dopo la sconfitta interna contro il Certaldo in trasferta a Castelnuovo Garfagnana: impegno non semplice per la squadra rossoblù con non pochi problemi di formazione ed un avversario che sta bene, protagonista di un ottimo inizio di campionato. Gioca in casa la Cuoiopelli, al ‘masini’ di Santa Croce arrivano gli ospiti del Pontebuggianese. La Cuoio cerca il successo per mettere punti salvezza nella sua deficitaria classifica. Big-match per il Cenaia di mister Sena atteso a Camaiore per una sfida che promette spettacolo. I Mobilieri Ponsacco sono attesi al ‘Pedonese’ di Marina di Pietrasanta dal Real Forte Querceta: le due compagini si ritrovano dopo la retrocessione della passata stagione dalla serie D.

In Promozione dopo la sfida di Coppa terminata 3 – 0 per il San Giuliano nei confronti dell’Urbino Taccola ( 1 – 0 nella sospensione e 2 – 0 nella prosecuzione di recupero) le due pisane si rituffano nel campionato per la quarta giornata del girone di andata. Il San Giuliano attende allo Stadio Comunale ‘Bui’ gli ospiti dell’Intercomunale Monsummano (ore 15.30). In trasferta l’Urbino Taccola contro l’ottima compagine della Lampo Meridien: si gioca a Lamporecchio alle ore 15.30.

In Prima Categoria si disputa la terza giornata del girone di andata (fischio d’inizio alle ore 15.30). Difficile sfida per il Tirrenia atteso al ‘Brunner’ di Forcoli dalla formazione amaranto di casa. Trasferta anche per il Calci al ‘Bagnoli’ di San Romano contro la Sanromanese.

Terza giornata di campionato anche in Seconda Categoria (ore 15.30). Nel girone A il Migliarino Vecchiano capolista attende al Comunale gli ospiti del Massarosa. La squadra di mister Andreotti deve riscattare il derby di Coppa perso mercoledì in casa contro il Pontasserchio (1 - 2 per gli ospiti di mister Carboni). Proprio il Pontasserchio invece, con l’entusiasmo a mille dopo aver espugnato Migliarino, gioca sul campo del Ricortola a Marina di Massa: la squadra ha i mezzi per vincere e portare a casa tre punti preziosi. Nel girone G grande attesa per il derby Atletico Cascina – San Prospero Navacchio allo Stadio Comunale ‘Redini’. Ma è giornata di derby perché giocano contro le due neo-promosse La Corte – La Fornace: teatro della sfida lo Stadio Comunale di Calci in via Tevere. Il Ponte delle Origino ospita al Campo ‘Arno’ il Ponte a Cappiano: obbiettivo punti per i pisani padroni di casa.