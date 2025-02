Calcio. Dilettanti: derby del Lungomonte in parità

Pisa 10 febbraio 2025 – In Promozione il derby pisano della ventiduesima giornata tra il San Giuliano e l’Urbino Taccola è terminato in parità. Un derby del lungomonte molto tirato e combattuto che allo Stadio Comunale ‘Bui’ è terminato in parità. Al vantaggio ulivetese di Chicchiarelli, bomber in grande forma che sta trascinando i biancorossi in queste settimane, ha riposto Bozzi pareggiando per la formazione di mister Roventini. Un punto che vede il San Giuliano al terzo posto, a meno due dalle battistrada Real Cerretese e Pietrasanta: i primi battuti a Larciano per 1 – 0 mentre i secondi vittoriosi sul campo del Viaccia al termine di un rocambolesco 3 – 4 finale. L’Urbino Taccola di mister Polzella è ottavo con trentatre punti, a meno due dai play-off (Forte dei Marmi, Cubino e Larcianese). Otto giornate al termine della stagione regolare.

Questo il tabellino del derby. San Giuliano Fc: Contini, Bozzi, Lorenzini, Susini, Carani, Ghelardoni A., Bindi, Niccolai, Di Paola, Doveri G., Brega. A disposizione Ruglioni, Pasquini, Nacci, Cantini, Doveri L., Antoni, Mariani, Bellucci, Benedetti. All. Roventini Urbino Taccola: Malasoma, Taglioli Le., Zaccagnini, Marinari, Petri, Aliotta, Antoni, Langella, Cosi, Castellacci, Chicchiarelli. A disposizione Nigro, Bellagamba, Risolo, Romeo, Desideri, Cappelli, Campera, Santini M., Graziani. All. Polzella Arbitro: Ponzalli di Prato Marcatori: 3' Chicchiarelli, 35' Bozzi

In Prima Categoria campionato sempre più incerto e combattuto. Il Calci pareggia 3 – 3 contro la capolista Fornacette: reti calcesane di Pagno, Caradonna e Gaffi. Alla fine un buon punto al ‘Masoni’ ma sempre quintultimo posto per la squadra a meno tre dalla quota salvezza diretta occupata ora dall’Atletico Etruria che ha espugnato 2 – 5 il campo del Montenero. Il Tirrenia cade 4 – 1 in trasferta sotto i colpi di un Acciaiolo che si porta a soli due punti dal Fornacette. Insieme all’Acciaiolo anche il Ponsacco che ha liquidato 3 – 1 la Stella Rossa. Tirrenia ultmo con undici punti, tre in meno rispetto alla livornesi Portuale e Montenero. Nel prossimo turno i litoranei ospitano il Fornacette, mentre il Calci attende allo Stadio Comunale di Via Tevere gli ospiti dello Staffoli vittoriosi a sorpresa a Selvatelle (1 – 2).