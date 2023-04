Basket, al via in Promozione maschile la fase ad orologio

Pisa, 2 aprile 2023 – E’ entrato nella fase ad orologio il campionato di Promozione maschile, che vede la Ies Sport Pisa nel girone C, in campo prima di Pasqua, mentre, nel raggruppamento D, il GMV ed il Cosmocare Cus Pisa, entrambe ad un passo dalla salvezza, giocheranno dopo le festività. La contestata formula di quattro gare, da molte società vista come un inutile prolungamento della stagione, prevede che ogni squadra giochi con le due compagini posizionate immediatamente sopra e sotto in classifica, portandosi in dote i punti della regular season. GIRONE C – Terminato il campionato al quinto posto, grazie ad un paio di vittorie finali con Liberi e Forti Firenze e Audax Pistoia, che hanno annullato l’effetto di una serie negativa durata sei turni, la Ies Sport Pisa di Paolo Campani e Federico Marazzato affronta nella fase ad orologio la terza, la quarta, la sesta e la settima della classifica, vale a dire Massa e Cozzile, Cerretese, Fucecchio e Capannori. Si inizia martedì 4 aprile, alle 20,15 al palasport di Via Andrea Pisano, con Farmacia Biagi Capannori dell’ex Giusti, già battuta due volte in regular season. Per i biancocelesti, che affrontano la fase senza particolari obiettivi, sarà importante iniziare con il piede giusto. GIRONE D – In cerca della matematica salvezza sono invece Cosmocare Cus Pisa e GMV, che si affronteranno al PalaCus nell’ultima giornata, il 30 aprile, quando i giochi saranno probabilmente già fatti. Dopo aver chiuso all’ottavo posto la regular season, con 18 punti, 6 in più delle ultime due, Piombino e Versilia, che con ogni probabilità lotteranno per non retrocedere subito e accedere ai play-out, i ragazzi di Pietro Leoncini affrontano StoneExpoprt Livorno, Elba, GMV e Dinamo Rosignano, che i gialloblù incontreranno per prima, domenica 16 aprile. Due punti più sotto dei cugini, a quota 16, i biancoverdi del GMV, allenati da Cinzia Piazza, coadiuvata da Matilda Benedettini, affrontano, nella nuova fase di quattro gare, Elba e Cosmocare Cus Pisa, Dinamo Rosignano e Versilia. Proprio con quest’ultima, inizia il cammino di Davini e compagni, martedì 11 aprile, ore 20,30 a Ghezzano: un successo dei biancoverdi potrebbe già risultare decisivo per la salvezza. Giuseppe Chiapparelli