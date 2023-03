Basket, in Promozione un GMV sprecone cede sul campo della StoneExport Us Livorno

Farnesi, con 16 punti e 13 rimbalzi, è stato protagonista in casa del GMV

Pisa, 22 marzo 2023 – Non è bastato al GMV il Farnesi delle grandi occasioni (16 punti e 13 rimbalzi) per tornare imbattuto dal difficile campo dello StoneExport Us Livorno, nel posticipo della decima giornata di ritorno del campionato di Promozione, girone D. La truppa di Cinzia Piazza e Matilda Benedettini è calata alla distanza, subendo in maniera decisiva le uscite premature di Vongher e Davini.



LA CRONACA – Con Farnesi nuovamente in campo, insieme a Davini, Bini, Vongher e Badalassi, i biancoverdi hanno lottato punto a punto per tutto il primo quarto (20-17), per poi rimanere indietro nel secondo, quando la difesa pisana ha dato segni di stanchezza e l’attacco è calato (37-27).

Nella ripresa l’espulsione dopo 2’ di Vongher ha ulteriormente minato la rimonta pisana, che pure c’è stata (48-43), e nel terzo periodo l’altra uscita prematura di Davini, a 5’ dalla fine, ha definitivamente frustrato le speranze del GMV



I VALORI – A parte Farnesi, non ci sono state individualità di spicco tra i green, che hanno trovato una giornata da dimenticare nel tiro da due punti (15 su 52 la percentuale di realizzazione finale, a fronte di 5 su 21 da tre punti).

In attesa della fase ad orologio, sabato alle 20,30 a Ghezzano, l’ultima giornata della regular season prevede GMV-Versilia, un autentico spareggio salvezza tra due squadre che si giocheranno la permanenza in Promozione, insieme a Cus Pisa, Dinamo Rosignano e Piombino.



StoneExport US Livorno-GMV 78-59

Progressivo: 20-17, 37-27, 48-43

GMV: Farnesi 16, Davini 5, Bini, Spagnoli 3, Botto, Vongher 7, Leoncini 4, Buttitta, Curci 5, Balestrieri 10, Ambrogio 4, Badalassi 6. All.: Piazza.



GC