Basket, il Dream Pisa si aggiudica il II torneo “Occhio al Canestro”

Pisa, 4 ottobre 2023 – Finisce con il trionfo della squadra gialloblù del Dream Basket Pisa, il quadrangolare under 17 disputato con la collaborazione di OffhealthSpa, e a cui hanno partecipato quattro squadre di ottimo livello, Dream, GMV, Ies e Valdera. La squadra di coach Leoncini, dopo la semifinale vinta contro Ies Sport, vince anche la finale, superando i ragazzi del Gmv Basket, che pure hanno giocato un buon basket, intenso e di qualità. È giusto celebrare la squadra vincente, ma è anche giusto sottolineare l'ottima prestazione delle altre squadre, che non si sono mai arrese e hanno saputo dar vita a partite avvincenti fino al fischio della sirena. Al terzo posto del podio salgono i ragazzi della Ies Sport Pisa, che prevalgono su una Pallacanestro Valdera penalizzata dai troppi errori in fase di attacco e qualche disattenzione di troppo in fase difensiva. Le partite giocate sono sicuramente un ottimo auspicio per il campionato al via in ottobre, ma sono anche un segnale che manca ancora tanto da fare per affrontare squadre piu agguerrite e fisicamente dominanti.