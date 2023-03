Basket, il Cosmocare Cus Pisa vince, torna al comando e ipoteca la C gold

I giovani Ense e Carpitelli, in doppia cifra, sono ormai delle certezze

Pisa, 12 marzo 2023 – Torna al successo e al comando, il Cosmocare Cus Pisa, nel campionato di C silver: i ragazzi di Cristiano Forti hanno infatti strapazzato il Centro Minibasket Carrara, in serie positiva da nove turni, e, grazie alla contemporanea sconfitta di Wetech's Fides Montevarchi, l’hanno raggiunta in testa insieme a Boldrini Fucecchio. Pur privi di Siena e Spagnolli, gli universitari hanno messo una seria ipoteca sul risultato al riposo, per poi dilagare nel finale.

Con due mesi di anticipo, il team di Cristiano Forti ha così matematicamente raggiunto l’ingresso tra le prime undici, sinonimo di partecipazione alla C gold della prossima stagione.



LA CRONACA – Il match non è mai stato in discussione, con i gialloblù che hanno subito messo le cose in chiaro, chiudendo il primo quarto a più undici (25-14), il secondo a più tredici (43-30), con 17 punti di Benini, tornato a dominare sotto i tabelloni. Con il giovane Cosci in regia, la squadra è tornata ad esprimere l’intensità difensiva delle migliori occasioni, limitando uno degli attacchi più prolifici del campionato.

Nella ripresa il Cosmocare Cus Pisa mette in cassaforte il risultato, terminando il terzo periodo addirittura a più ventuno (61-40), per poi chiudere con trentuno lunghezze all’attivo (85-54), con in campo un quintetto inedito, composto dai giovani Cosci, Lasala, Viviani, Papa e Giannelli.



I VALORI - Positivi i ritorni di Ense, 11 punti con una bomba e Carpitelli, 16 punti, una tripla, più una miriade di rimbalzi. Alla fine, oltre ai due giovani, ormai più di certezze per la categoria, e al veterano Benini, anche Quarta termina in doppia cifra, con 13 punti, ma tutto il roster è sceso in campo e ha ben figurato. Una nota particolare per l’under Viviani, che appena entrato ha segnato e ha catturato quattro imponenti rimbalzi difensivi.



Cus Pisa Cosmocare-Centro Minibasket Carrara 85-54

Progressivo: 25-14, 43-30, 61-40

Cus Pisa Cosmocare: Fiorindi 7, Cosci 5, Ense 11, Corbic, Lasala 4, Viviani 2, Papa 1, Giannelli 9, Benini 17, Carpitelli 16, Quarta 13. All.: Forti.

CMB Carrara: Viola 2, Peselli 1 Nicoli, Suriano 9, Loni 5, Fiaschi 10, Mancini 7, Borghini 5, De Angeli, Cirillo 5, Melegari 4, Pipolo 6. All.: Bertieri.



Giuseppe Chiapparelli