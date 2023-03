Basket, buon successo del Cus Gas and Heat, nel derby under 20 con Liburnia

La squadra di Giuntoli ha ora raggiunto il quinto posto in classifica

Pisa, 14 marzo 2023 – Il CUS Pisa Basket, targato Gas and Heat Spa, torna al successo nel campionato under 20 maschile, sconfiggendo nel derby la Libertas Liburnia Basket Livorno e agganciando il quinto posto a quota 18 punti, al momento in condominio con la Sestese.



LA CRONACA - I ragazzi di coach Andrea Giuntoli hanno riscattato la brutta sconfitta di giovedì scorso sul campo del Chiesina Uzzanese, offrendo una prova sostanzialmente convincente. Solo nella parte centrale Liburnia ha provato a cambiare l’inerzia della partita, recuperando il meno sette all’intervallo e arrivando al pareggio, ma Corbic e compagni sono stati bravi a riprendere in mano la partita e condurla fino alla fine, senza rischiare.

Chiudono in doppia cifra la partita ben quattro giocatori, Corbic, Viviani, Gallucci (una tripla) e Srour (tre triple).



Cus Pisa Gas And Heat- Libertas Liburnia Livorno 62-58

Parziali: 13-10, 28-21, 43-37

Cus Pisa Gas And Heat: Morlé, Gallucci 10, Federici, Viviani 15, Stefani 5, Corbic 15, Srour 10, Franceschi 2, Lauricella 3, Ragosta 2. All.: Giuntoli.

Libertas Liburnia Livorno: Busoni, Pardini T. 26, De La Cruz 4, Lunardi, Nachi 3, Palumbo, Accardo, Baccelli 19, Paroli 2, Diop 4, Sartor, Lucarelli. All.: Pardini.



GC