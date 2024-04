Soccorso sulla Via Ferrata di Sant'Antone a Buti, intervento dei Vigili del Fuoco

Pisa, 14 aprile 2024 - Una rapida e efficace azione di soccorso è stata messa in atto oggi dalla Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa, intervenuta tempestivamente sulla Via Ferrata di Sant'Antone nel Comune di Buti. Alle 14, i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per un incidente che ha coinvolto due escursionisti: un uomo e una donna. Durante l'affronto della ferrata, uno dei due ha subito una caduta che ha reso impossibile la sua risalita. Il personale altamente specializzato dei Vigili del Fuoco, esperto in manovre speleo-alpinistiche, ha immediatamente raggiunto la zona dell'incidente, affrontando terreni impervi e difficoltosi. In stretta collaborazione con il Soccorso Alpino, incluso un medico, sono stati in grado di raggiungere le due persone coinvolte. Data la delicatezza della situazione, è stato necessario coordinare il recupero tramite l'utilizzo dell'elicottero "Pegaso", che ha garantito un trasporto sicuro e rapido verso la terraferma. Grazie alla prontezza e alla competenza delle squadre di soccorso, entrambi gli escursionisti sono stati estratti dall'incidente e portati in luoghi sicuri per ricevere le cure necessarie.