Scoperti B&B abusivi nel Pisano: oltre 3,3 milioni di euro non tassati

Pisa, 15 aprile 2024 - Sono nove le persone sconosciute al fisco scoperte nella provincia di Pisa dalla guardia di finanza nel corso di 33 controlli nei confronti di strutture ricettive del territorio. I controlli hanno evidenziato un base imponibile di oltre 3,3 milioni di euro sottratta a tassazione e 270mila euro di Iva dovuta.

Dal 2023 a oggi sono 19 le persone denunciate dalla guardia di finanza per la violazione dell'obbligo di comunicazione degli alloggiati e sono 10 le richieste non inoltrate dai gestori ai Comuni di appartenenza, per l'esercizio dell'attività nel comparto della locazione turistica. Inoltre, a seguito di una denuncia sporta da un soggetto economico operante nel settore delle locazioni turistiche, è stata riscontrata la presenza abusiva di un nucleo familiare in un immobile a Pisa. L'appartamento è stato posto sotto sequestro e due persone sono state denunciate. Nel corso di un controllo nei confronti di una struttura ricettiva a Palaia (Pisa), gestita da un cittadino inglese residente nel Regno Unito, è stato accertato che non risultava censita presso il Comune e che non era registrata alla piattaforma 'AlloggiatiWeb'. Dagli accertamenti è emerso che dal 2021 al 2023, ammontano a 140 i potenziali clienti ospitati dalla struttura.