Riaperta via del Brennero a San Giuliano Terme

San Giuliano Terme, 14 febbraio 2025 – Ha riaperto ieri sera la strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero, sono, infatti, terminati i lavori risolutivi del cedimento di una porzione dell’argine che separa la carreggiata dal fosso del Mulino. Il cedimento era avvenuto lunedì 11 febbraio. Da lì era stato chiuso un tratto della strada.

"Come annunciato la strada statale è nuovamente fruibile – ha spiegato il sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, che in più occasioni si è recato sul cantiere –, in questi giorni siamo stati in contatto costante con Anas, ente gestore della tratta e con il Genio civile di Lucca competente per i lavori al cedimento lungo l'argine. Nelle verifiche dei giorni scorsi non erano stati individuati danni alla strada e comunque sono stati eseguiti interventi a rafforzamento del passante del fosso del Gatano che attraversa il fosso del Mulino e la via del Brennero. Con questa riapertura si torna alla normalità e si distribuisce la forte mole di traffico che attraversa San Giuliano Terme che in questi giorni ricadeva sui percorsi alternativi, loro malgrado, della statale".

La videoispezione effettuata nella giornata di martedì aveva escluso criticità strutturali alla volta sotto la strada attraversata dal fosso del Gatano, mentre tra mercoledì e giovedì sono stati calati nello scavo geoblocchi in calcestruzzo per rinforzare la struttura e dunque la sicurezza dell'argine. Le condizioni meteorologiche dei giorni scorsi hanno fatto slittare di un giorno l'apertura.