Protesta dei trattori a ingresso A11 di Pisa

Pisa, 28 gennaio 2025 - Una decina di trattori hanno effettuato un presidio stamani al casello autostradale della A11 a Migliarino Pisano, dove agricoltori e lavoratori del settore hanno manifestato chiedendo la dichiarazione dello stato di crisi del comparto. La protesta proseguirà domani mercoledì 29 gennaio con un corteo di trattori in arrivo dalle province di Pisa e Lucca, che percorrerà le strade principali fino al porto di Viareggio (Lucca), dove gli agricoltori si uniranno ai pescatori, anche loro in mobilitazione. La protesta è promossa a livello nazionale da Coapi, Riscatto agricolo e Agricoltori italiani.

"Le nostre associazioni non ci ascoltano - ha detto Marco Paganelli, responsabile del presidio - perché da 30 anni subiamo disservizi e rincari insostenibili". Tra le richieste, misure straordinarie per tutelare le aziende agricole e il blocco delle importazioni sleali. Giovedì invece sono previsti volantinaggi davanti alla grande distribuzione per denunciare i rincari al consumo e sensibilizzare i cittadini sul divario tra prezzi alla produzione e al dettaglio.