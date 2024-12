Pisa, tutto pronto per la Maratona: limitazioni al traffico e modifiche alla viabilità

Pisa, 13 dicembre 2024 - Domenica 15 dicembre 2024 si svolgerà la XXV edizione della Maratona di Pisa, un evento podistico internazionale che vedrà la partecipazione di circa 4 mila concorrenti. La gara avrà inizio alle 9 con partenza da via Bonanno, all’altezza di piazza Manin, e arrivo previsto in piazza Duomo entro le 15:30.

Per garantire il regolare svolgimento dell’evento, il Comune di Pisa ha disposto una serie di provvedimenti alla viabilità che interesseranno sia il centro città che il litorale.

Divieti di sosta con rimozione coatta. Zona Pisa Centro: dalle 4 alle 10, i divieti interesseranno vie come via Bonanno, via Niccolini, via Cammeo, via Niosi, piazza San Paolo a Ripa d’Arno, via Romiti, Lungarno Sonnino, via Crispi, e altre strade limitrofe. Dalle 4 alle 15:30, saranno invece coinvolti Lungarno Simonelli, piazza Terzanaia, via Roma, via Magenta e altre vie prossime all’arrivo della gara. Zona Pisa Litorale: dalle 4 alle 13:30, i divieti saranno attivi in aree come piazza Viviani, viale del Tirreno e il Lungomare di Marina.

Chiusure al traffico Partenza gara (6:30 - 10:00): chiusa via Cammeo, via Niccolini e via Bonanno. Sarà garantito l’accesso controllato verso l’Ospedale Santa Chiara da via Savi. Passaggio sui Lungarni (8:45 - 10:30): saranno chiusi Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, Lungarno Sonnino e altre vie lungo il percorso. Zona prossima all’arrivo (8:30 - 15:30): interdetto l’accesso a Lungarno Simonelli, via Roma, via Trieste e via Risorgimento. Ingresso da S.G.C.: l’uscita “San Piero” sarà chiusa dalle 9:00 alle 11:00. Gli automobilisti sono invitati a utilizzare le uscite “Pisa Nord-Est” o “Pisa Aeroporto”.

Accesso all’Ospedale Santa Chiara Fino alle 10 sarà possibile raggiungere il presidio ospedaliero da via Savi. Dopo tale orario, l’accesso avverrà da via Bonanno. I residenti di via Derna potranno accedere alle proprie abitazioni da via Risorgimento e via Nicola Pisano.