Pisa-Reggiana, orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

PISA, 30 AGOSTO – Il Pisa torna in casa, per la terza partita nelle prime quattro partite nell’attuale Serie BKT, l’ultima prima della sosta, contro la Reggiana di Viali. Ma a che ora avrà inizio la partita? Quali sono le probabili formazioni e, soprattutto, dove sarà possibile seguirla in tv e streaming? In seguito, tutte le informazioni. PROBABILI FORMAZIONI - Per la terza partita in sette giorni, Inzaghi potrebbe attuare diversi cambi rispetto all’undici titolare delle ultime due partite. Non abbandonando però il 3-4-2-1. PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Canestrelli, G.Bonfanti; Touré, Marin, Hojholt, Beruatto; Moreo, Tramoni; N.Bonfanti. Allenatore: Inzaghi REGGIANA (4-3-3): Motta; Fiamozzi, Meroni, Rozzio, Cavallini; Portanova, Cigarini, Reinhart; Vergara, Gondo, Maggio. ARBITRO – Il direttore di gara sarà l’esordiente Simone Galipo’ della sezione di Firenze. Gli assistenti saranno Damiano Margani (Latina) e Pasquale Capaldo (Napoli), mentre il quarto ufficiale sarà Marco Di Loreto della sezione di Terni. Al var ci sarà Marco Piccinini (Forlì) mentre l’assistente sarà Antonio Di Martino (Teramo) DOVE VEDERE LA PARTITA - La partita della Cetilar Arena avrà il proprio fischio d'inizio alle ore 20:30. La partita sarà visibile su DAZN, sia nell’app che in smart tv. Per quanto riguarda la radio, sarà possibile seguire la radiocronaca su RadioBruno sulla frequenza in F.M.100.2 e ovviamente ancora tramite la app “Casa Pisa”, oltreché in streaming sul sito radiobrunotoscana.it. Su PuntoRadio vi sarà invece un commento della partita. Lorenzo Vero