Pisa: Polizia individua i responsabili di furti ai danni di turisti

Pisa, 10 settembre 2024 - La Polizia di Stato ha individuato tre persone a Pisa, residenti in un campo nomadi di Roma e con numerosi precedenti penali, accusate di essere i responsabili di diversi furti ai danni di turisti, per lo più stranieri. L'operazione, condotta dalla Squadra Mobile locale, ha portato al sequestro di oltre trenta valigie e borse di provenienza furtiva.

L'indagine ha avuto inizio il 3 settembre scorso, quando una macchina modello Mercedes, segnalata da alcuni cittadini per movimenti sospetti attorno alle auto in sosta dei turisti, è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Gli occupanti del veicolo, due uomini e una donna incinta, sono stati visti infrangere i vetri di un'auto e sottrarre i bagagli di un turista belga.

Uno dei sospettati, identificato come il proprietario dell'auto, è stato trovato in possesso di oggetti rubati, tra cui telefoni cellulari, zaini e indumenti, ed è stato denunciato per furto e ricettazione. Un altro parente è stato scoperto con oltre trenta valigie rubate in un camper, portando anche lui alla denuncia per ricettazione. La donna incinta, anch'essa con precedenti, è stata denunciata a piede libero per il furto del 3 settembre.