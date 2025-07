Varato il Dup: case popolari, parcheggi e Stadio

Oltre 5 milioni in più per l’edilizia residenziale pubblica, quasi 3,5 milioni per un nuovo parcheggio multipiano all’ex caserma Artale e 1,3 milioni per il rifacimento degli asfalti cittadini: sono alcuni degli interventi più significativi contenuti nella terza variazione al programma triennale dei lavori pubblici (Dup) approvata dal Comune di Pisa ieri, al termine di una lunga maratona in consiglio comunale. Le cifre e i numeri sono stati presentati dal vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa.

In totale sono state introdotte 20 nuove opere e aggiornate le cifre di oltre 15 interventi già inseriti, per un investimento complessivo che supera i 15 milioni di euro. Tra le voci principali figurano l’ampliamento dei fondi per la manutenzione degli edifici Erp (+5,5 milioni ad Apes e +620mila euro per ristrutturazioni), il finanziamento statale da oltre 600mila euro per il restauro della facciata di Palazzo Gambacorti, l’incremento di 634mila euro destinato alla segnaletica stradale, portata a oltre 900mila euro complessivi, e l’aumento di 300mila euro dell’intervento già in corso per l’adeguamento dell’impianto sportivo alle norme della Serie A.

Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, aumentano le risorse per la sicurezza degli edifici, in particolare per l’installazione di impianti antintrusione nelle scuole dell’infanzia. Nella variazione del Programma degli Acquisti spiccano il nuovo appalto per la disinfestazione delle aree pubbliche (2,4 milioni su otto anni), l’acquisto di nuove poltroncine per il Teatro Verdi (170mila euro) e la riduzione di oltre 11 milioni dell’importo previsto per il servizio di illuminazione pubblica, in seguito all’accordo con il gestore Engie Servizi.

Tra i nuovi interventi, si segnalano anche la nuova tensostruttura per l’impianto remiero dei Navicelli, due nuovi campi da basket, uno sul litorale e uno a San Piero, e una nuova rotatoria a Porta a Mare. Previsti anche l’ampliamento dello skate park di via De Ruggiero, il finanziamento del secondo lotto del Parco di Mau e la realizzazione di percorsi accessibili nell’area del nuovo Parco della Cittadella.

Ad aver scaldato gli animi delle opposizioni è stato in particolare il parcheggio da 60 posti nell’ex caserma Artale, definito "uno scempio" dal consigliere di Diritti in comune, Ciccio Auletta. Anche il consigliere Paolo Martinelli (La città delle persone) ha espresso una netta critica alla variazione della manovra finanziaria. "Il problema non è tanto ciò che c’è, ma ciò che manca", ha dichiarato Martinelli, elencando alcuni dei punti che, secondo l’ex candidato a sindaco del centrosinistra, sarebbero assenti: "Nessuna previsione per la transizione del Sds, nulla per i servizi e nessuna misura per mitigare gli aumenti della Tari". Inoltre, ha aggiunto, "si sono dimenticati anche interventi sugli immobili che dovevano essere conferiti a Patrimonio Pisa".