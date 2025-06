Pisa, Inzaghi non è più l'allenatore: ufficiale la risoluzione contrattuale

PISA, 13 GIUGNO – Adesso è finita davvero. Filippo Inzaghi non è più l’allenatore del Pisa. L’allenatore e la società hanno risolto consensualmente il contratto che legava il tecnico al club nerazzurro fino al 30 giugno 2027. Un progetto interrotto così dopo una sola stagione, ma che rimarrà alla storia, con il ritorno in Serie A dopo trentaquattro anni, arrivato dopo un campionato in cui il Pisa ha totalizzato il record di punti della sua storia. A dare l’annuncio del termine del rapporto è lo stesso Pisa, attraverso un comunicato ufficiale: “Il Pisa Sporting Club comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere con il signor Filippo Inzaghi che, da oggi, lascia l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La Società ringrazia Filippo Inzaghi, unitamente al suo Staff, per l’opera professionale svolta e per il proficuo e vincente percorso congiunto culminato con la promozione nella Massima Serie. A loro giungano i migliori auspici per il prosieguo delle rispettive carriere”. Inzaghi adesso sarà libero di firmare con il Palermo, mentre questo fine settimana sarà decisivo per l’ufficialità del suo successore in nerazzurro. Lorenzo Vero