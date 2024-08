Pisa, Inzaghi: "Fondamentale ulteriore step. Abildgaard e Morutan? Sarebbe un regalo" – VIDEO

PISA, 30 AGOSTO 2024 – Ultima partita di questo mini-rush iniziale. Il Pisa per la terza volta in due settimane scende in campo alla Cetilar Arena, per la partita con quella che attualmente è la capolista, la Reggiana. Si torna in campo pochi giorni dopo la trasferta contro il Cittadella, il cui risultato attualmente è sub iudice. In seguito, le sue parole SULL’AVVERSARIO – “La Reggiana è un avversario tosto, una squadra consolidata: per me può essere la sorpresa del campionato. L’allenatore, mio amico, è preparato e bravo. I risultati avuti non sono casuali. Mi aspetto di chiudere bene alla quinta partita consecutiva. Mi aspetto uno stadio caldo, importante che ci possa spingere. Mi aspetto un ulteriore step di crescita da un punto di vista mentale. È fondamentale arrivare alla sosta con un risultato positivo” SUL MERCATO – “Abildgaard e Morutan? Sarebbe un bel regalo da parte della società. Ma finchè non c’è l’ufficialità… Ma ora pensiamo alla partita: fondamentale arrivare alla sosta con un altro risultato positivo. Ci sono anche dei giocatori in uscita, certo. Ma sono contento di questa rosa: per fare qualcosa di importante bisogna avere una rosa importante nei doppi ruoli. Al momento è avere un giusto mix. Abbiamo tanti giovani, bravi e crescono in fretta”. SULLA FORMAZIONE – “Devo monitorare i giocatori che hanno giocato tutte e due le ultime partite, per il resto ho l’imbarazzo della scelta. Ciò di cui sono contento di Cittadella è il fatto di aver cambiato degli uomini e aver migliorato il risultato: è stata la nostra miglior partita, tranne i primi minuti: avevamo troppi uomini sopra la palla. Pochi sono stati penalizzati dal momento, ma non è detto che chi ha giocato meno ora non diventi protagonista tra un mese. Ho una rosa che mi permette di cambiare ogni giocatore. Lind è rientrato con il gruppo, avremo due allenamenti e dovrò decidere se portarlo in panchina o farlo allenare per averlo al 100% dopo la sosta. Era abituato a lavorare sui sintetici, ha cambiato modo di lavorare e correre sui campi, adesso sta bene”. SULLA QUESTIONE CITTADELLA – “La concentrazione è sulla partita di domani. Certo che mi sono accorto dell’errore. Mi è sembrato strano, ma ci sono persone competenti che avranno sicuramente il da farsi. Noi sin da subito eravamo consci che avesse giocato un giocatore non in distinta. Noi pensavamo fosse in tribuna”. Lorenzo Vero