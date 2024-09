Pisa-Cesena: l'orario della sfida dei sedicesimi di Coppa Italia. Diretta tv in chiaro

PISA, 5 SETTEMBRE 2024 - Un orario che fa discutere, quello scelto dalla Lega Serie A, organizzatrice del torneo, per la sfida di Coppa Italia Frecciarossa tra il Pisa e il Cesena. La partita dei sedicesimi di finale sarà disputata mercoledì 25 settembre alle ore 16:00. Una scelta che ha fatto discutere, considerando come una partita importante per le due società di Serie B sia stata inserita in uno slot pomeridiano nel bel mezzo della settimana lavorativa, rendendo così maggiormente difficile per i tifosi la presenza sugli spalti. Il Pisa ha guadagnato l'accesso dopo aver battuto nei trentaduesimi il Frosinone in trasferta per 0-3, grazie alle reti di Tramoni, N.Bonfanti e Arena. Il neopromosso Cesena, invece, al Bentegodi ha sconfitto a sorpresa il Verona di Zanetti per 1-2. Quella del 25 settembre è una sfida che torna a disputarsi dopo anni e che anticiperà di pochi giorni la partita di campionato, che si giocherà sempre alla Cetilar Arena il 5 ottobre. DOVE VEDERE PISA-CESENA DI COPPA ITALIA - La partita di Coppa Italia Pisa-Cesena sarà visibile in chiaro in diretta televisiva, su Canale 20 di Mediaset. Per quanto riguarda la radio, sarà possibile seguire la radiocronaca su RadioBruno sulla frequenza in F.M.100.2 e ovviamente ancora tramite la app “Casa Pisa”, oltreché in streaming sul sito radiobrunotoscana.it. Su PuntoRadio vi sarà invece un commento della partita. Lorenzo Vero