Pisa
PisaPisa, cambio al vertice dei carabinieri: Ivan Boracchia nuovo comandante provinciale
16 set 2025
ENRICO MATTIA DEL PUNTA
Pisa
Pisa, cambio al vertice dei carabinieri: Ivan Boracchia nuovo comandante provinciale

Succede a Mauro Izzo, trasferito a Roma. Il colonnello siciliano ha guidato reparti investigativi tra Palermo, Messina e Gioia Tauro

Il colonnello Ivan Boracchia

Il colonnello Ivan Boracchia

Pisa, 16 settembre 2025 – Il colonnello Ivan Boracchia ha assunto l’incarico di comandante provinciale dei carabinieri di Pisa, succedendo al colonnello Mauro Izzo, trasferito a Roma per un nuovo incarico al Comando delle Scuole dell’Arma. Appena insediato, Boracchia ha incontrato il prefetto e le massime autorità locali, sottolineando l’importanza della collaborazione istituzionale sul territorio. Cinquantenne, originario della Sicilia, il nuovo comandante arriva a Pisa dopo due anni alla guida del reparto operativo del comando provinciale di Palermo. La sua carriera, iniziata nel XII reggimento carabinieri Sicilia, lo ha visto ricoprire incarichi di rilievo in più regioni. Ha diretto il reparto territoriale di Gela, il nucleo operativo di Messina Centro, il nucleo radiomobile e successivamente quello investigativo del reparto operativo di Messina. È stato caposezione della Direzione investigativa antimafia di Agrigento e ha guidato le compagnie di Gorizia e Gioia Tauro. Un percorso, il suo, che «mette in evidenza un solido bagaglio di esperienze operative e investigative, ora al servizio della provincia di Pisa».

