Pisa, Bed & breakfast abusivi o irregolari: 11 persone denunciate

Pisa, 21 settembre 2023 - C'è chi aveva allestito un b&b nel suo immobile, chi titolare di un'attività extra alberghiera fantasma, sconosciuta al fisco, chi invece del tutto abusivo. Storie su cui hanno fatto luce le fiamme gialle del Comando provinciale di Pisa che hanno intensificato i controlli nei confronti delle strutture ricettive presenti nella provincia. Sono 11 le persone fisiche denunciate all’autorità giudiziaria per violazione degli obblighi previsti dal Tulps.

In particolare, gli sforzi investigativi si sono concentrati su due bed & breakfast localizzati nei punti nevralgici nella città, ossia nelle zone limitrofe all’ospedale Cisanello e alla stazione. Dalle indagini, è emerso che un uomo esercitava l’attività ricettizia presso la propria abitazione di residenza da ben 4 anni, senza aver mai effettuato alcuna comunicazione degli ospiti, né dichiarato i redditi. La struttura era sistematicamente pubblicizzata su siti Internet specializzati, su cui erano visibili le numerose recensioni lasciate dagli ospiti, a testimonianza dell'attività svolta.

I militari del Gruppo di Pisa hanno invece sottoposto a controllo 5 strutture nei comuni di Pisa e Calci constatando, in tutti i casi, diverse irregolarità. In particolare una struttura ricettiva ha celato al fisco ricavi per 1,2 milioni di euro. In un altro caso, un immobile in zona Cisanello è stato sub-locato a più persone, senza le necessarie autorizzazioni per una regolare attività di affittacamere o bed & breakfast, riscontrando violazioni tributarie per canoni di locazione percepiti e non dichiarati per un valore di oltre 110mila euro.

I militari della Compagnia di Pontedera hanno sottoposto a controllo cinque strutture ricettive nei comuni di Pontedera, Chianni e Terricciola, riscontrando in tre casi la mancata presentazione agli uffici comunali della scia e la mancata comunicazione delle generalità degli ospiti. All’interno di una struttura ricettiva sono stati individuati ben 13 turisti tedeschi ed il titolare aveva già incassato 7mila euro per il soggiorno settimanale.