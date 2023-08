Paura al Santa Chiara: paziente mette a soqquadro il reparto di psichiatria

Pisa, 13 agosto 2023 — Paura all'ospedale Santa Chiara a Pisa, lo stesso in cui operava la psichiatra Barbara Capovani del cui omicidio è accusato un ex paziente.

Un giovane appena giunto in reparto dal pronto soccorso perché bisognoso di cure, ad un certo punto ha dato in escandescenze ed ha messo a soqquadro l'ufficio di un medico del reparto di psichiatria del nosocomio pisano.

Poi, alla vista degli agenti, ha tentato di fuggire e di far perdere le proprie tracce. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, sabato 12 agosto, intorno alle 14 e 30. Protagonista un ed i sanitari hanno dovuto chiedere l'intervento della polizia. Al Santa Chiara su richiesta dei sanitari, che hanno temuto per la propria incolumità, è dovuta intervenire una pattuglia della squadra volanti della Questura. Il giovane paziente in questione, era bisognoso di cure specialistiche. Gli agenti hanno collaborato con i sanitari nel tranquillizzare il giovane e nel farlo sottoporre agli esami clinici di rito.

