Paura a Pisa, va a fuoco un appartamento di un affittacamere

Pisa, 30 giugno 2024 - Momenti di paura ieri notte si sono vissuti a Pisa per un incendio che è divampato in una casa. I vigili del fuoco del comando di Pisa sono intervenuti intorno alle ore 23:50 di ieri sera in via Fiorentina, nel Comune di Pisa, per spegnere un incendio che ha interessato un appartamento. Le fiamme si sono sviluppate in una camera da letto posta al piano terra di un affittacamere. All'arrivo sul posto, il personale dei vigili del fuoco ha prontamente provveduto ad estinguere le fiamme e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, ferita, o è rimasta intossicata dal fumo del rogo. Intanto le cause all'origine dell'incendio sono in fase di accertamento, proseguono dunque le indagini da parte delle forze dell'ordine. Sono intervenuti sul posto sia i carabinieri che i sanitari del 118.

