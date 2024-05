Nicola Zingaretti in tour elettorale: da San Giuliano Terme a Pisa, doppio appuntamento

Pisa, 3 maggio 2024 - Nicola Zingaretti, già Presidente della Regione Lazio e Segretario nazionale del PD, sarà impegnato in un doppio appuntamento in vista delle elezioni europee. Il 5 maggio alle 18 sarà a San Giuliano Terme presso il Circolo Arci Globo Verde di Ghezzano in sostegno della candidatura a sindaco di Matteo Cecchelli per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. Successivamente, alle 20, sarà ospite della cena di autofinanziamento al Circolo ARCI Pagoda di Riglione a Pisa. Nicola Zingaretti, candidato secondo in lista nella circoscrizione Centro Italia dopo Elly Schlein, parteciperà alla cena di autofinanziamento, offrendo un'opportunità di dialogo su temi centrali delle campagne elettorali, come la sanità pubblica, la transizione verde e digitale, la sicurezza e le questioni ambientali. Il segretario comunale del Partito Democratico, Aldo Bronzini, modererà l'incontro: "Questa iniziativa ci permetterà di confrontarci su una visione comune per l'Europa e per il comune di Pisa, con la presenza di Matteo Cecchelli che aggiunge un valore significativo al dibattito", afferma Bronzini. Per Pisa, sarà la prima volta di un incontro con un candidato del PD alle elezioni europee. "Siamo entusiasti della presenza di Nicola, a cui siamo profondamente legati e che ha contribuito alla rinascita del nostro partito - dichiara il segretario cittadino del PD, Andrea Ferrante -. Cinque anni fa, sotto la sua guida, ottenemmo un ottimo risultato a Pisa e speriamo di replicare il successo in questa occasione".