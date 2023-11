Neonata in pericolo di vita, trasportata a Roma con aereo militare

Pisa, 10 novembre 2023 - Per consentire ad una neonata in imminente pericolo di vita di arrivare il più velocemente possibile da Lecce all'ospedale «Bambino Gesù» di Roma, l'Aeronautica Militare, su richiesta della Prefettura di Lecce al Coa, il Comando Operazioni Aerospaziali, ha messo a disposizione un velivolo da trasporto tattico C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa. Date le condizioni della neonata, è stato richiesto il volo sanitario d’urgenza per un immediato trasferimento. Sul velivolo è stata imbarcata l'ambulanza per trasporto Ecmo con a bordo la piccola paziente e l'equipe medica, che ha assistito la neonata durante il volo. È quanto accaduto nella serata di ieri quando poco prima delle 21 il C130J, decollato precedentemente da Pisa e diretto a Lecce per effettuare il volo salva-vita verso la capitale, è atterrato nello scalo di Roma Ciampino da dove l'ambulanza ha poi raggiunto l'ospedale pediatrico «Bambino Gesù».

