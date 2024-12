Modena-Pisa: dove vederla in tv e probabili formazioni

PISA, 20 DICEMBRE – Dopo il successo straordinario arrivato contro il Bari, il Pisa punta alla terza vittoria consecutiva. La prima di tre partite in una settimana, con quelle con Sassuolo e Sampdoria che seguiranno. Il primo ostacolo davanti al percorso dei nerazzurri sarà il Modena. La squadra emiliana è reduce dal successo nel derby vinto in trasferta contro la Reggiana. Partita ostica, contro una squadra in salute in seguito all’arrivo di Mandelli in panchina, ma il Pisa sarà forte della spinta dei quasi 1500 tifosi che giungeranno dalla Toscana sugli spalti dello stadio di Modena. Ma quali sono le probabili formazioni e, soprattutto, dove sarà possibile seguirla in tv, streaming e in radio? Ecco tutte le informazioni per quanto riguarda la penultima partita del girone d'andata.

MODENA-PISA: LUOGO E ORARIO

La partita tra Modena e Pisa si disputerà allo stadio “Braglia” di Modena sabato 21 dicembre, con calcio d’inizio alle ore 17:15.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (3-4-2-1): Gagno; Dellavalle, Zaro, Cauz; Magnino, Gerli, Santoro, Cotali; Palumbo, Caso; Pedro Mendes. Allenatore: Mandelli. PISA (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Piccinini, Beruatto; Moreo, Tramoni; N.Bonfanti. Allenatore: Inzaghi.

DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita Modena-Pisa avrà il fischio d'inizio alle ore 17:15. Sarà visibile su DAZN, sia tramite app che su smart TV. Ma ecco la grande novità: da questa giornata sarà possibile vedere la partita anche su Amazon Prime Video. Come? Basterà essere già clienti Amazon Prime, o attivare l’abbonamento Prime. Per quanto riguarda la radio, sarà possibile seguire la radiocronaca su RadioBruno sulla frequenza FM 100.2 e tramite l’app “Casa Pisa”, oltre che in streaming sul sito omonimo. Su PuntoRadio ci sarà inoltre un commento della partita con inviati sul campo pronti a intervenire. Lorenzo Vero