Meteo, allerta gialla per mareggiate sul litorale

Pisa, 19 novembre 2024 - E’ stata emessa un'allerta meteo gialla per mareggiate per la giornata di martedì 19 novembre dalle ore 8 alle 23.59 sulla costa centro-settentrionale che riguarda anche l'area del litorale pisano.

La protezione civile presidierà la zona a partire dalle 8 fino alla fine dell’allerta, che si presume verrà prolungata, in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di criticità. Sarà attivo un presidio via Ciurini angolo via Mander costituito da alcuni mezzi predisposti per eventuale distribuzione di sacchi utili a rinforzare le paratie private già posizionate. Nella giornata di oggi la protezione civile comunale ha distribuito, in forma preventiva, alcuni sacchi in via Duodo Duodi, unico punto in cui non sono ancora state ancora rafforzate le difese idrauliche con i lavori già previsti dalla Regione Toscana. Norme generiche. Si raccomanda di evitare le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al possibile distacco e alla conseguente caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri, come un vaso o una tegola. Evitare le attività sportive e nautiche, balneazione sconsigliata o interdetta, mantenersi a debita distanza da scogli. Evitare con particolare attenzione le aree verdi e le strade alberate. Se alla guida di un’automobile o di un motoveicolo prestare particolare attenzione perché le raffiche tendono a far sbandare il veicolo e rendono quindi indispensabile moderare la velocità o fare una sosta. In generale, sono particolarmente a rischio tutte le strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, come impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee all’aperto. Per ciò che concerne le abitazioni private si consiglia di sistemare e fissare opportunamente tutti gli oggetti che si trovano nelle aree aperte esposte agli effetti del vento e rischiano di essere trasportati dalle raffiche.