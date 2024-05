Marina di Pisa, al via i lavori di spianatura delle spiagge di ghiaia

Pisa, 16 maggio 2024. Sono partiti oggi i lavori di spianatura delle spiagge di ghiaia di Marina di Pisa nel tratto che va da piazza Baleari fino a poco prima di piazza Sardegna. I lavori saranno effettuati dal Comune di Pisa e termineranno in modo da rendere fruibili le spiagge nei primi giorni di giugno, di modo da renderle accessibili con l’inizio della stagione turistica. L’intervento è stato finanziato dal Comune con il contributo dalla Regione Toscana, per un totale di circa 65 mila euro. Nel periodo dell’intervento è vietato l’accesso e la sosta alle aree demaniali marittime in località Marina di Pisa, limitrofe alle celle soffolte n. 4, 5, 6 e 7, in corrispondenza dei cantieri mobili per la manutenzione, opportunatamente delimitati e segnalati. Il divieto è esteso ai tratti di mare antistanti i predetti cantieri.