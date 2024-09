Juve Stabia-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

PISA, 28 SETTEMBRE– L’eliminazione in Coppa Italia per mano del Cesena è alle spalle, il Pisa punta a proseguire il proprio filotto di successi in campionato. La sfida del “Menti” di Stabia è quanto mai più insidiosa, considerando sia il terzo impegno in settimana che il manto erboso, sintetico, per la prima volta affrontato in stagione. I padroni di casa tenteranno lo “sgambetto” alla capolista. I nerazzurri, infatti, sono primi a quota 16 punti, compresi i due riassegnati dopo la vittoria per 3-0 a tavolino arrivata in settimana contro il Cittadella dopo la sentenza. I campani, invece, nell’ultima giornata hanno perso in trasferta a Modena per 3-0. Otto punti in classifica per loro. Ma a che ora avrà inizio la partita del “Romeo Menti”? Quali sono le probabili formazioni e, soprattutto, dove sarà possibile seguirla in tv e streaming? In seguito, tutte le informazioni. PROBABILI FORMAZIONI – Inzaghi, in vista di una delle partite maggiormente ricca di insidie, non avrà a disposizione la sua stella: Matteo Tramoni. Con quasi ogni probabilità, il problema accusato contro il Brescia terrà fuori dalla sfida il numero 11. Come lui, out anche Mlakar, infortunatosi invece contro il Cesena in Coppa Italia. Attacco quindi in emergenza, con Moreo e Arena che dovrebbero agire alle spalle dello “squalo” Nicholas Bonfanti. JUVE STABIA (4-3-1-2): Thiam; Floriani, Folino, Bellich, Rocchetti; Buglio, Leone, Maistro; Mosti; Candellone, Adorante. Allenatore: Guido Pagliuca PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G.Bonfanti; Piccinini, Marin, Abildgaard, Beruatto; Moreo, Arena; N.Bonfanti. Allenatore: Filippo Inzaghi ARBITRO – Per Juve Stabia-Pisa, il designatore Rocchi ha scelto uno dei suoi migliori arbitri: Daniele Doveri della sezione di Roma1. Sono 230 le partite dirette da Doveri in Serie A, 54 in B e 6 su campo internazionale. A completare la squadra arbitrale ci saranno Giuseppe Perrotti della sezione di Campobasso e Fabrizio Aniello Ricciardi della sezione di Ancona come guardalinee. Il quarto assistente sarà Antonio Di Reda di Molfetta. Il var sarà guidato da Davide Ghersini di Genova, con Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore come a-var. DOVE VEDERE LA PARTITA - La partita del “Romeo Menti” avrà il proprio fischio d'inizio alle ore 15:00. La partita sarà visibile su DAZN, sia nell’app che in smart tv. Per quanto riguarda la radio, sarà possibile seguire la radiocronaca su RadioBruno sulla frequenza in F.M.100.2 e ovviamente ancora tramite la app “Casa Pisa”, oltreché in streaming sul sito radiobrunotoscana.it. Su PuntoRadio vi sarà invece un commento della partita con inviati sul campo pronti a intervenire. Lorenzo Vero