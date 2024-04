Incidente stradale a Santa Croce sull'Arno: ferito conducente auto

Santa Croce sull'Arno (Pisa), 13 aprile 2024 -Alle 05.15 di questa mattina, la Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta in Via del Bosco, angolo Via Fratelli Pallesi, nel Comune di Santa Croce sull'Arno, per un incidente stradale. Un'auto e un furgone si sono scontrati in prossimità di un incrocio, con il conducente dell'auto rimasto ferito mentre sul furgone non ci sono stati feriti. I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale del 118 nell'estrarre la persona ferita e hanno messo in sicurezza la zona dell'intervento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del comando di San Miniato.